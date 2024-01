Per gli utenti iPhone è tempo di un nuovo aggiornamento da scaricare. Apple ha infatti appena rilasciato iOS 17.3, update che include diversi miglioramenti ma anche un’importante novità legata alla sicurezza. Si tratta della funzionalità “Protezione del dispositivo rubato”, realizzata dopo un report del Wall Street Journal che ha portato l’attenzione su una particolare strategia messa in pratica per il furto di iPhone nei luoghi pubblici.

Apple rilascia iOS 17.3: perché è importante installare subito l’aggiornamento

La feature sopracitata aggiunge un livello di sicurezza sui cui gli utenti possono fare affidamento in caso di furto del proprio iPhone. Come già spiegato in questo articolo, quando la funzione “Protezione del dispositivo rubato” è attiva, è richiesto il riconoscimento dell’utente tramite Face ID o Touch ID per l’accesso (e quindi la modifica) delle password. Inoltre, come segnalato nel changelog riportato di seguito, c’è anche il ritardo di sicurezza.

Tutte le novità di iOS 17.3, l’elenco completo:

Protezione del dispositivo rubato

“Protezione del dispositivo rubato” aumenta la sicurezza di iPhone e dell’ID Apple richiedendo Face ID o Touch ID senza possibilità di usare il codice per eseguire determinate azioni.

Il ritardo di sicurezza richiede Face ID o Touhc ID, un’attesa di un’ora e un’ulteriore autenticazione biometrica prima di consentire l’esecuzione di operazioni sensibili, come la modifica del codice del dispositivo o della password dell’ID Apple.

Schermata di blocco

Il nuovo sfondo Unità onora la storia e la cultura black per celebrare il mese della storia della comunità nera.

Musica

La collaborazione alle playlist ti consente di invitare gli amici e le amiche ad aggiungere, rimuovere e riordinare i brani delle tue playlist.

Le reazioni con emoji possono essere aggiunte a qualsiasi brano nelle playlist collaborative.

L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti

Il supporto per AirPlay in hotel ti consente di trasmettere contenuti direttamente alla TV nella tua stanza in alcuni alberghi.

“AppleCare e garanzia” in Impostazioni mostra la copertura per tutti i dispositivi su cui hai effettuato l’accesso con l’ID Apple.

Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato (tutti i modelli di iPhone 14 e di iPhone 15).

Come scaricare e installare iOS 17.3

Per scaricare l’aggiornamento appena diffuso da Apple basta aprire l’app di sistema Impostazioni su iPhone e recarsi in Generali → Aggiornamento Software.

L’update è compatibile con i seguenti modelli di iPhone: