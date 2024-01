iPhone 15 a meno di 800€: promo shock su eBay!

A sorpresa (ma forse nemmeno tanto…), tra quelli presentati da Apple nel corso del 2023, uno dei prodotti di maggior successo è iPhone 15. Lo smartphone arriva infatti con aggiornamenti mirati e di un certo rilievo: Dynamic Island, USB-C, design leggermente ritoccato e fotocamera principale da 48 megapixel. Il prezzo di listino è vicino ai 1000 euro, ma è solo un ricordo: su eBay il modello da 128GB costa solo 794,99€, spedizione compresa. Attenzione però, perché le unità sono in rapido esaurimento.

Lo smartphone è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 126.000 recensioni.

Questa non è un’esercitazione: iPhone 15 in offerta a meno di 800€ su eBay

iPhone 15 arriva con la Dynamic Island, un modo innovativo per interagire con gli avvisi importanti e le attività in tempo reale (l’integrazione riguarda anche molte applicazioni di terze parti). Il display Super Retina XDR OLED è da 6,1″ e vanta un livello di luminosità HDR di picco che ora arriva fino a 1600 nit, e nelle giornate di sole, la luminosità di picco all’aperto arriva fino a 2000 nit (il doppio rispetto alla generazione precedente).

L'”isola” non è però l’unica novità a caratterizzare l’aspetto dello device Apple. Ci sono da segnalare infatti il colore è infuso nel vetro posteriore (è la prima volta su uno smartphone), il nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio di grado aerospaziale e la parte frontale in Ceramic Shield che risulta ancora più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.

Come anticipato, uno dei maggiori punti di forza di iPhone 15 è la fotocamera principale da 48 megapixel, che si traduce in “foto e video nitidi catturando ogni minimo dettaglio con un sensore quad-pixel e il 100% di Focus Pixels, per un autofocus veloce“. Grazie alla fotografia computazionale, la fotocamera principale offre una risoluzione da 24 MP. Inoltre, per merito dell’integrazione tra hardware e software, un’ulteriore opzione di teleobiettivo 2x offre tre tipi di zoom di qualità ottica (0,5x, 1x, 2x).

Le prestazioni sono affidate al chip A16 Bionic. La velocità e l’efficienza del processore Apple Silicon garantiscono prestazioni elevate, alimentando la Dynamic Island, le funzioni di fotografia computazionale e tanto altro.

iPhone 15 ha abbandonato il Lightning in favore del connettore USB‑C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati. Supporta poi il MagSafe ed è dotato del chip Ultra Wideband di seconda generazione (necessario per la feature Posizione Precisa).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.