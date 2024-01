iPhone 15 Pro Max da 256 GB, il super sconto dell'11% oggi su Amazon

Una delle offerte migliori della giornata su Amazon riguarda certamente l’iPhone 15 Pro Max di Apple. Lo smartphone consente a tutti di risparmiare grazie all’11% di sconto che Amazon ha applicato.

La versione in titanio blu è disponibile oggi sul celebre sito e-commerce per 1329 € con due anni di garanzia.

iPhone 15 Pro Max nella colorazione titanio blu, le specifiche

Le specifiche fondamentali dei nuovi iPhone 15 Pro Max sono ormai conosciute da tutti. Innanzitutto siamo al cospetto di uno spettacolare display da 6,7″ di ampiezza di tipo Super Retina XDR, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico ci sono tre sensori. La risoluzione massima è da ben 48 MP, con il nuovo sensore periscopico in grado di effettuare uno zoom 5x ottico.

Quello che porta le prestazioni ad aumentare in maniera netta, così come l’efficienza, è la presenza del nuovo processore A17 Pro, un vero e proprio mostro di tecnologia. Ciò che sorprende è la presenza del telaio in titanio che diminuisce il peso come tutti si auspicavano, oltre alla presenza del nuovo tasto Azione. L’autonomia è il vero tocco in più di questo smartphone, che per molti utenti sembra durare oltre la solita giornata.

Dopo i primi mesi di prove da parte degli utenti che hanno acquistato questo dispositivo, ci sono pochi dubbi: è il top di gamma da battere. L’iPhone 15 Pro Max, con tutte le sue specifiche di rilievo e soprattutto nelle nuove colorazioni, risulta anche molto bello in termini estetici. Oggi arriva su Amazon nella versione da 256 GB e nella colorazione titanio blu, una delle più belle secondo il parere del pubblico.

Ciò che sorprende però è il prezzo di vendita, che con l’11% in meno rispetto al prezzo di listino, porta gli utenti a risparmiare ben 160 €. Il prezzo di questo iPhone oggi su Amazon è di 1329 € con due anni di garanzia e con spedizione entro mercoledì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.