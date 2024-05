iPhone 15 Pro a ruba su eBay: è al nuovo MINIMO STORICO

Poco più di 900 euro per iPhone 15 Pro da 128GB. Errore di prezzo? No, ma bisogna comunque fare in fretta perché le unità rimaste sono poche. Lo smartphone top di gamma di Apple è acquistabile a soli 902,99 euro su eBay (quindi 336€ in meno rispetto al prezzo di listino) utilizzando il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento, e la spedizione è compresa.

Lo smartphone è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 128.000 recensioni.

iPhone 15 Pro è il top di gamma che eccelle in tutto, gaming compreso: poco più di 900€ su eBay

Dal punto di vista estetico, la novità che porta con sé iPhone 15 Pro è il materiale della struttura, a questo giro realizzata in titanio (è la prima volta per Apple). Tale soluzione regala al dispositivo una robustezza superiore senza rinunciare alla leggerezza.

Uno dei punto di forza del dispositivo è il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici che offre colori brillanti, neri profondi e dettagli nitidi. Torna la tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo a 120Hz per un’esperienza fluida e reattiva, e non mancano il TrueTone, l’ampia gamma cromatica (P3) e la modalità always-on.

A battere all’interno di questo concentrato di tecnologia in titanio è il chip A17 Pro, il processore mobile più potente mai realizzato dall’azienda di Cupertino. Questo offre prestazioni CPU e GPU nettamente superiori rispetto al modello precedente, garantendo un’esperienza fluida e reattiva anche con le attività più impegnative, compreso il gaming. Sì perché su questo dispositivo è possibile giocare anche a videogiochi AAA come Assassin’s Creed Mirage e Resident Evil Village.

Soprattutto agli occhi dei professioni, la vera punta di diamante del dispositivo è il comparto fotografico.

Fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione

Ultra-grandangolo da 12 megapixel

Teleobiettivo 2x da 12 megapixel (tramite sensore quad-pixel)

Teleobiettivo 3x da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine

Fotocamera anteriore TrueDepht da 12 megapixel con Photonic Engine

Ma iPhone 15 Pro non si limita a questo. Si ricordano ad esempio la possibilità di registrare video ProRes fino a 4K a 60fps su periferica esterna, l’audio spaziale, il Face ID e il connettore USB-C compatibile con ricarica, DisplayPort e USB-C 3 fino a 10 Gbps.