Apple ritarda i MacBook con M5: produzione avviata, lancio previsto inizio 2026

Negli ultimi mesi, il settore tecnologico ha assistito a un acceso dibattito riguardo la scelta di Apple di posticipare il lancio dei nuovi M5 MacBook al 2026, nonostante la produzione di massa sia già stata avviata. Questa decisione, che appare a prima vista sorprendente, è il risultato di una strategia commerciale ben ponderata: incrementare il ciclo di vita degli attuali modelli e massimizzare le vendite prima dell’arrivo della prossima generazione di portatili.

Gli analisti del settore appaiono divisi sulla strategia adottata da Apple. Da un lato, c’è chi considera questa scelta prudente, funzionale a una gestione più efficiente degli stock e all’ottimizzazione della catena di fornitura. Dall’altro, non mancano le voci critiche che sottolineano come i professionisti siano ormai in attesa di innovazioni più sostanziali, come l’introduzione dei display OLED, che potrebbero vedere la luce solo nel 2026 su alcuni modelli di MacBook Pro.

Per i consumatori, la questione si traduce in una scelta pragmatica: attendere i nuovi M5 MacBook o approfittare delle offerte che potrebbero arrivare sui modelli M4 nei prossimi mesi. È importante sottolineare che chi già possiede dispositivi recenti difficilmente noterà differenze significative nell’uso quotidiano, dato che i miglioramenti della nuova generazione saranno più evidenti in ambiti professionali e in condizioni di carico intensivo.

Come saranno i nuovi MacBook M5

I nuovi dispositivi, identificati internamente con i codici J714 e J716 per i MacBook Pro e J813, J815 per i MacBook Air, si distinguono per l’adozione del nuovo chip M5 realizzato con processo produttivo TSMC N3P a 3 nanometri. Questo upgrade tecnologico consente un incremento delle prestazioni del 5% e una maggiore efficienza energetica, con un miglioramento stimato tra il 5 e il 10%. Tuttavia, secondo fonti vicine all’azienda, tali vantaggi non sarebbero sufficienti a giustificare un aggiornamento immediato dell’intera linea rispetto all’attuale generazione M4.

La vera rivoluzione, secondo quanto trapela da Cupertino, sarà riservata ai modelli premium. Qui farà il suo debutto una nuova architettura multi-chiplet, caratterizzata da un packaging 2,5D denominato SoIC. Questa soluzione avanzata promette di ridefinire la gestione termica e di offrire prestazioni più stabili anche sotto carichi di lavoro intensi, un aspetto particolarmente rilevante per chi utilizza software professionali di rendering e montaggio video. In questo scenario, Apple sembra voler rafforzare ulteriormente la propria posizione nel segmento dei professionisti creativi, offrendo strumenti in grado di soddisfare esigenze sempre più complesse.

Nuovi monitor in arrivo

Nel frattempo, l’azienda californiana concentra parte delle sue energie sul fronte desktop. Due nuovi monitor, contrassegnati dai codici J427 e J527, sono attualmente in fase di sviluppo. Secondo indiscrezioni, uno di questi rappresenterà la naturale evoluzione dell’attuale Studio Display, grazie all’implementazione della tecnologia Mini-LED. Quest’ultima promette contrasti più elevati e neri più profondi rispetto ai tradizionali LED, un aspetto che potrebbe fare la differenza per chi lavora con immagini e video ad alta risoluzione.

Le novità non finiscono qui: si parla infatti di un possibile incremento della risoluzione, che potrebbe passare dagli attuali 5K a 6K o addirittura 7K, con una diagonale dello schermo che potrebbe crescere dai 27 ai 32 pollici. Altri miglioramenti attesi riguardano l’introduzione della tecnologia ProMotion, che consente frequenze di aggiornamento variabili, e il supporto a Thunderbolt 5, per una connettività ancora più rapida e versatile.

La strategia di Apple appare dunque chiara: avviare la produzione per ottimizzare la catena di fornitura, rimandare il lancio per sostenere le vendite dei modelli attuali e, nel frattempo, puntare forte sull’innovazione nel segmento dei monitor desktop. In quest’ottica, i nuovi Mac monitor e la possibile evoluzione dello Studio Display con tecnologia Mini-LED potrebbero rappresentare il vero salto generazionale atteso dai professionisti creativi, confermando ancora una volta la capacità dell’azienda di anticipare le esigenze del mercato e dettare le tendenze del settore.