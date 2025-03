Apple sta avendo problemi sullo sviluppo dei suoi prossimi Apple Watch

Apple starebbe affrontando alcuni rallentamenti nello sviluppo delle prossime generazioni di Apple Watch. Le difficoltà riguardano sia il sensore per la misurazione della pressione sanguigna, promesso ormai da tempo, sia il nuovo modello SE a basso costo, che potrebbe arrivare con una scocca in plastica, ma che attualmente sembra non convincere.

Il sensore per la pressione è ancora lontano

Stando a quanto riportato in queste ore, il gigante di Cupertino starebbe avendo problemi nello sviluppo del sensore della pressione in quanto i risultati dei test non sarebbero buoni come ci si attendeva.

Per Apple, che da anni spinge l’Apple Watch verso una maggiore utilità nel monitoraggio della salute, si tratta di un ritardo significativo. La possibilità di rilevare la pressione arteriosa era vista come un’evoluzione cruciale. La sua assenza, invece, rischia di rallentare l’innovazione in un mercato dove anche i competitor stanno puntando forte sulle funzionalità mediche avanzate.

Il modello SE in plastica non convince i team Apple

La volontà dell’azienda è quella di lanciare un Apple Watch più economico. A tal proposito, Apple starebbe valutando un modello SE con scocca in plastica. L’idea è di abbattere i costi e raggiungere una fascia di pubblico più ampia. Tuttavia, i risultati sembrano non soddisfare né il team di design né quello delle operazioni.

Esteticamente, la plastica compromette la qualità percepita del prodotto. Allo stesso tempo, il risparmio economico derivante dall’uso di materiali meno pregiati non sarebbe sufficiente a rendere sostenibile il nuovo modello. Il progetto, di conseguenza, potrebbe essere accantonato.

Apple Watch Ultra 3: novità in arrivo, ma con prudenza

Sul fronte della linea Ultra, Apple continua a sviluppare la terza generazione dell’Apple Watch più completo, con alcune novità già emerse. Si parla del supporto alla connessione satellitare per l’invio di messaggi in assenza di rete e della compatibilità con il nuovo standard 5G RedCap, ideale per dispositivi indossabili. Il cambiamento richiederà un nuovo modem, fornito da MediaTek.

L’approccio resta quello di un’evoluzione graduale: Apple non ha intenzione di stravolgere i suoi dispositivi indossabili, ma piuttosto di integrare tecnologie sempre più intelligenti partendo dai prodotti principali come iPhone e Mac. Le innovazioni più importanti, come una fotocamera integrata o una più profonda integrazione con l’intelligenza artificiale, potrebbero arrivare non prima del 2027.