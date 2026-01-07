Apple sta pensando a un iPhone con fotocamera da 200MP?

Apple starebbe preparando un grande salto per le fotocamere degli iPhone, con un sensore da 200 megapixel pronto ad arrivare nel 2028.

Secondo una nota per investitori diffusa da Morgan Stanley e riportata da AppleInsider, la casa di Cupertino integrerà questo componente nei modelli iPhone 21, segnando un netto cambiamento rispetto alle attuali configurazioni.

Le fotocamere rappresentano da sempre uno dei pilastri principali della lineup iPhone, ma Apple ha evitato per anni le cosiddette “megapixel wars”, privilegiando qualità computazionale e ottimizzazioni software anziché numeri elevati. Attualmente, gli iPhone Pro montano tre sensori posteriori da 48 megapixel ciascuno: il principale, l’ultra-grandangolare e il teleobiettivo, una transizione avviata dal passaggio dai 12 ai 48 megapixel sul sensore principale e poi estesa agli altri.

Questo approccio ha permesso di bilanciare dettaglio elevato con tecnologie come il pixel binning, che combina pixel per migliorare prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, stando alla relazione di Morgan Stanley, Apple manterrà invariato il conteggio megapixel per le generazioni intermedie, inclusa la serie iPhone 18 attesa per il 2026 e i modelli del 2027.

Apple si prepara a rivoluzionare il comparto fotografico di iPhone (e non solo)

Il debutto del sensore da 200 megapixel sui posteriori Pro degli iPhone 21 dipenderà in gran parte da una partnership con Samsung, che fornirà il componente nonostante la rivalità diretta nel mercato smartphone. Apple produce questi sensori CMOS in uno stabilimento di Samsung ad Austin, in Texas, allineandosi alla strategia aziendale di incrementare la manifattura di componenti iPhone negli Stati Uniti. Questa mossa ridurrà la dipendenza da fornitori unici come Sony, attuale principale provider dei sensori fotografici iPhone, che secondo gli analisti fatica a tenere il passo con gli avanzamenti tecnologici di Samsung.

La decisione di attendere fino al 2028 deriva proprio dalla volontà di diversificare la filiera: Apple sta negoziando con STMicroelectronics come potenziale fornitore aggiuntivo per i sensori LiDAR, mantenendo però invariata la catena per i sensori Face ID affidata unicamente a LITE. Nel frattempo, la tecnologia Face ID evolve verso una versione sotto-display, prevista proprio nel 2027 per celebrare il ventesimo anniversario del primo iPhone. Queste scelte logistiche mirano a stabilizzare la produzione e contenere i costi, tanto che Morgan Stanley prevede che Apple assorbirà gli aumenti sui componenti senza ritoccare i prezzi al pubblico, come già accaduto con la serie iPhone 17 dove ha aumentato la capacità base di storage invece di alzare i listini.

Rumors su un sensore da 200 megapixel circolavano già da mesi: l’anno scorso, il leaker Weibo Digital Chat Station aveva rivelato test interni da parte di Apple, senza però indicare tempistiche precise.