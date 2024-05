Apple starebbe lavorando ad un iPhone pieghevole, lo conferma un brevetto

Più volte si è sentito parlare di un iPhone pieghevole in fase di progettazione, con Apple che non ha mai confermato nulla. Negli ultimi tempi molte indiscrezioni si sono fatte spazio sul web ad adora delle fonti principali che hanno a che fare con il brand di Cupertino e qualcosa di nuovo è filtrato anche in merito ad un dispositivo pieghevole.

Mentre qualcuno a marzo aveva dichiarato che uno iPhone del genere fosse in fase di sviluppo, oggi si parla di quelli che sarebbero i pensieri di Apple in merito. Alcune voci infatti riferiscono di grandi preoccupazioni da parte dell’azienda in merito alla durata di un iPhone pieghevole. Tutto dunque sembrerebbe screditare l’arrivo di un dispositivo di questo genere ma nelle ultime ore sono arrivate voci contrastanti.

Apple starebbe progettando un iPhone pieghevole: è stato depositato un brevetto

Secondo una fonte molto affidabile nel campo, Apple avrebbe depositato una domanda di brevetto presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO). Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso ottobre 2023 anche se nulla sarebbe stato ufficialmente pubblicato dall’ente. Il brevetto in questione si conferma sulla cerniera di un iPhone pieghevole.

Secondo le voci, nel brevetto verrebbero indicati alcuni aspetti riguardo ad “un dispositivo di visualizzazione pieghevole che può avere parti unite tra loro mediante cerniera. Un display flessibile può sovrapporsi a quest’ultima. Il dispositivo pieghevole può essere posto sia in posizione aperta che chiusa proprio usando la cerniera“.

Lo smartphone sembra essere simile ad uno Z Flip di Samsung. La richiesta di brevetto non significa che Apple sia in procinto di lanciare un iPhone “Flip”. Dopotutto, l’azienda è solita presentare numerose domande di brevetto ogni anno e solo alcune di queste si trasformano poi effettivamente in prodotti o parti di essi. La vicenda comunque si infittisce e la domanda diventa obbligatoria: quando Apple lancerà il suo primo pieghevole?