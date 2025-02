Apple starebbe pensando ad un iPhone tri-fold come Huawei Mate XT Ultimate

Si sta discutendo ormai da diverso tempo della possibilità che Apple possa svelare nei prossimi mesi o l’anno prossimo un iPhone pieghevole. Le probabilità aumentano col passare delle settimane ma nel frattempo è arrivata una vera e propria bomba: stando a fonti molto attendibili infatti a Cupertino starebbero pensando ad un dispositivo tri-fold. Perché non conosce questa tipologia di smartphone, si tratta di un telefono che, contrariamente ai normali pieghevoli che hanno due schermi, ne ha ben tre.

Un iPhone tri-fold in casa Apple? Al momento sembra fantasia

Non non sembrano esserci riscontri in giro rispetto a questa che sembra essere più di un’indiscrezione. Per gli esperti infatti sembra molto precoce parlare di un iPhone tri-fold al momento, anche perché Apple ancora non ha provveduto a presentare il suo primo pieghevole.

Guardando al passato, Apple è sempre stata cauta nell’adottare nuove tecnologie, attendendo che il mercato maturasse prima di inserirsi in un nuovo settore. Il primo telefono pieghevole è arrivato nel 2018 e Cupertino ha atteso ben otto anni prima di entrare nella categoria. Di conseguenza, è difficile immaginare un iPhone trifold prima della fine del decennio.

Cosa sappiamo sul primo iPhone pieghevole

Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che il primo pieghevole di Apple sarà un dispositivo in stile libro, simile al Samsung Galaxy Z Fold 6. Alcuni dettagli trapelati parlano di:

Schermo ampio con tecnologia fornita da Samsung , ma con un design della cerniera progettato da Apple ;

con tecnologia fornita da , ma con un design della ; Struttura sottile e un sistema a doppia fotocamera ;

e un sistema a ; Batteria ad alta capacità , per garantire una buona autonomia nonostante lo schermo pieghevole;

, per garantire una buona autonomia nonostante lo schermo pieghevole; Modem a basso consumo, per migliorare l’efficienza energetica.

Apple avrebbe anche fissato ambiziosi obiettivi di vendita per il suo primo iPhone pieghevole, che verrà probabilmente presentato insieme alla gamma iPhone 18. Ovviamente ne passerà di acqua sotto i ponti fino a quel momento, ma nel frattempo è bello fantasticare e magari prevedere il futuro.