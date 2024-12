Apple: sull'App Store è Natale con una sezione piena di app ed eventi

Apple celebra il periodo natalizio con una selezione esclusiva di app, eventi e aggiornamenti su App Store. Queste iniziative temporanee sono pensate per aiutare gli utenti a vivere le festività in modo più organizzato, creativo e divertente. Dalla pianificazione delle feste alla creazione di video ricordo, ogni proposta mira a rendere il Natale più speciale.

Pianifica le feste con la tecnologia di ChatGPT con Apple

Tra le iniziative più interessanti, l’evento Pianifica le feste con ChatGPT offre un supporto pratico per organizzare al meglio il Natale. L’app consente di:

Ricevere suggerimenti per regali personalizzati;

per regali personalizzati; Trovare ricette per piatti tipici delle festività;

per piatti tipici delle festività; Ottenere idee creative per decorazioni e allestimenti.

Grazie alla sua capacità di adattarsi alle esigenze personali, ChatGPT semplifica i preparativi, trasformando lo stress delle feste in un’esperienza organizzata e piacevole.

Corsi di cucina per un Natale gourmet

Per chi desidera affinare le proprie abilità culinarie, Acadèmia.tv – Corsi di Cucina propone una serie di corsi tematici. Tra i più popolari:

La cucina delle feste , per imparare i segreti della tradizione natalizia;

, per imparare i segreti della tradizione natalizia; Pastafresca all’uovo , per creare pasta fatta in casa;

, per creare pasta fatta in casa; Panettone artigianale, dedicato alla preparazione del dolce simbolo del Natale.

Questi corsi sono ideali per chi vuole sorprendere i propri ospiti con piatti raffinati e fatti a mano.

Video, musica e creatività per le feste: l’App Store di Apple è dalla vostra

L’app CapCut – Editor video e foto permette di creare video riassuntivi dell’anno, grazie a modelli predefiniti e animazioni social-friendly. Con l’opzione Sottotitoli stilosi, è possibile personalizzare i contenuti rendendoli più accattivanti.

La musica è un elemento immancabile durante il Natale, e app come Simply Piano – Impara Veloce propongono lezioni dedicate a 16 brani natalizi. Per chi preferisce creare l’atmosfera con mix personalizzati, djay – DJ App & AI Mixer offre strumenti per mixare musica in tempo reale, rendendo ogni serata unica e coinvolgente.