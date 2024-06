Se stai pensando di acquistare un nuovo computer Apple, desktop o laptop che sia, allora sarai felice di sapere che l’azienda di Cupertino può aiutarti nella scelta. Il sito della società si è infatti arricchito di una inedita sezione chiamata “Help me choose” che, in base alle informazioni inserite, prova a suggerire il miglior acquisto possibile. Tenendo anche conto del budget, ovviamente.

Apple ti aiuta a scegliere il tuo prossimo Mac

Il banner della nuova sezione spiega con poche parole il funzionamento di questo nuovo strumento, se così vogliamo definirlo. «Rispondi a poche domande per scoprire qual è il Mac che fa per te», si legge. Le domande a cui si fa riferimento consentono una scrematura che dovrebbe poi portare al Mac che non solo soddisferà le esigenze dell’utente ma rientrerà anche nel suo budget.

Con la prima domanda l’utente può indicare che necessita di un Mac per studio, lavoro, attività creative e “cose di tutti giorni e intrattenimento”. Le successive domande riguardano le abitudini d’uso dell’utente (attività quotidiane, uso di accessori esterni e così via) e, ovviamente, il budget che può essere investito (da 1000$ a oltre 3500$).

Facciamo un esempio: il computer ideale per una persona che lo userà per lavoro (e più precisamente per la produzione di video), sempre alla scrivania e, nella maggior parte dei casi, con tanti accessori collegati e, infine, con budget massimo di 2000 dollari è il Mac Studio con chip M2 Max, 32GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Una valida alternativa è il MacBook Pro 14” con chip M3 Pro, 18GB di memoria unificata e 512GB di SSD. E nel menu a tendina viene anche spiegato il perché di un determinato suggerimento. Cosa certamente molto utile.

La pagina è localizzata unicamente in inglese ma è facilmente utilizzabile anche da chi mastica poco questa lingua (e poi ci sono sempre i traduttori online). In definitiva, è un tool molto utile per ottenere validi suggerimenti sull’acquisto del prossimo computer con il logo della mela morsicata. Anche come punto di partenza per iniziare a cancellare alcuni modelli dalla lista.