Tra i dispositivi su cui starebbe lavorando Apple in questo momento ci sarebbe anche un nuovo modello di Apple TV dotato di una fotocamera integrata così da consentire l’utilizzo di FaceTime e app simili senza la necessità di altri dispositivi.

Apple TV con fotocamera integrata e controlli tramite gesture: l’indiscrezione

Effettuare una videochiamata FaceTime tramite il box per l’intrattenimento dell’azienda di Cupertino è già attualmente possibile, ma solo sfruttando la fotocamera di un iPad o di un iPhone. È una funzionalità molto utile e lanciata solo di recente da Apple, più precisamente con tvOS 17, ma che richiede comunque un device aggiuntivo.

La notizia riguardante l’Apple TV di nuova generazione arriva dal solito Mark Gurman. Il giornalista di Bloomberg, attraverso la sua newsletter Power On, fa sapere che il dispositivo supporterà i “controlli basati sulle gesture”. Questa possibilità richiama una novità introdotta con iOS 17, macOS Sonoma e iPadOS 17 e che consente, durante le videochiamate FaceTime, di riempire lo schermo con effetti 3D compiendo semplici gesti.

Ma non è tutto, perché Gurman rivela qualche dettagli anche circa i piani di Apple relativi alla domotica. «Per quanto riguarda il segmento della smart home, Apple ha grandi ambizioni. […] Un elemento della sua strategia è uno smart display, qualcosa di simile ad un iPad. Un dispositivo del genere potrebbe essere trasportato da una stanza all’altra secondo necessità ed essere agganciato agli hub di ricarica posizionati in casa», si legge nella newsletter di Gurman. «Apple ha avviato la produzione di prova su piccola scala, ma non ha ancora deciso se andare avanti o meno».

Nonostante Gurman sia una delle fonti più affidabili del settore, al momento non è possibile dire quando e se questi dispositivi verranno ufficialmente rilasciati sul mercato.