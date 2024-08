Apple, ufficiale iOS 17.6.1: risolti problemi importanti

Alcune voci avevano parlato di un possibile aggiornamento da parte di Apple per gli iPhone. La versione iOS 17.6.1 era nell’aria e, come previsto, proprio durante le ultime ore della giornata di ieri Apple ha cominciato a distribuirlo.

Come previsto, l’aggiornamento, che porta con sé anche iPadOS 17.6.1, include alcune correzioni di bug. Le note di rilascio di Apple affermano quanto segue:

“Questo aggiornamento include importanti correzioni di bug e risolve un problema che impedisce l’abilitazione o la disabilitazione della protezione avanzata dei dati“.

iPhone in aggiornamento: arriva iOS 17.6.1 a risolvere un bug

Per chi si stesse domandando cosa significano le correzioni apportate da Apple su iPhone e iPad, il discorso è molto più semplice di quanto si crede. L’ultima citata nel virgolettato è una funzionalità per iCloud ed è un’impostazione opzionale che offre il più alto livello di sicurezza dei dati cloud di Apple. Questa estende infatti la crittografia end-to-end ai backup dei dispositivi iCloud, ai backup delle app Messaggi, Foto e altro ancora.

Il bug, che riguardava dunque proprio la funzione Advanced Data Protection, è stato scoperto dopo il rilascio di iOS 17.6. Questa falla impediva agli utenti di abilitare o disabilitare la funzionalità. Se si tentava di attivare Advanced Data Protection, non c’era modo di farlo: compariva un messaggio di errore per avvisare l’utente. Nel caso in cui si provava a disattivare Advanced Data Protection e il tentativo falliva, l’interfaccia utente mostrava che la funzionalità era disattivata ma veniva comunque visualizzata come attiva su iCloud. Questo era un bug abbastanza critico che Apple ha voluto risolvere a tutti i costi con iOS 17.6.1.

Per aggiornare l’iPhone a iOS 17.6.1, bisogna andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e seguire le istruzioni per installare l’update. Chi invece sta usando le versioni beta di iOS 18 sul suo iPhone o la versione beta per sviluppatori di iOS 18.1, non dovrà fare praticamente nulla: il bug non interessa queste versioni.