Apple Watch 9 in super PROMO su Amazon al 12% oggi

Gli utenti che stanno dando un’occhiata ad Amazon in queste ore avranno notato certamente le grandi offerte del mondo dell’elettronica. Tra queste, quella che spunta di più è certamente quella in riferimento ad uno dei migliori smartwatch di sempre, ovvero l’Apple Watch 9.

Arrivato durante lo scorso mese di settembre insieme ai nuovi iPhone, l’orologio si è dimostrato fin da subito un portento. Esteticamente non cambia praticamente nulla dal vecchio modello ma all’interno c’è un nuovo processore pronto a dare battaglia. Tutti gli sport sono supportati e le attività vitali monitorate al 100%, ragioni fondamentali per portare a casa questo Apple Watch 9.

Oggi su Amazon lo sconto è del 12%, con il prezzo che quindi scende di circa 60 € rispetto al solito. Gli utenti potranno farlo proprio per 429 €, compresi due anni di garanzia e la spedizione entro fine settimana.

L’Apple Watch di ultima generazione è in promo, le specifiche

L’Apple Watch Series 9 presenta il nuovo e potente chip S9, oltre ad un display superluminoso che consente di guardare tutte le info in ogni momento senza problemi. Le funzioni avanzate per la salute includono il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, l’ECG, le notifiche per il ritmo cardiaco irregolare, e il tracciamento dettagliato delle fasi del sonno. È presente anche un sensore di temperatura e per le donne il monitoraggio del ciclo mestruale.

Per il fitness, l’app ufficiale offre tutte le info dettagliate e supporta molteplici attività di allenamento. Tra le funzioni di sicurezza ecco il “Rilevamento incidenti” e il “Rilevamento cadute”, con cui Apple Watch chiama in automatico i soccorsi in situazioni critiche.

Oggi questo orologio arriva con uno sconto del 12% per un prezzo finale di 429 €, compresi i soliti due anni di garanzia di cui uno solo con Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.