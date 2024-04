Apple Watch, in futuro aiuteranno gli utenti che stanno annegando

L’utilità degli smartwatch oggi non si può mettere in dubbio, soprattutto in ambito sportivo e in quello riguardante la salute del corpo. L’Apple Watch ad esempio nasce come un vero e proprio gioiello digitale che compariva nelle riviste di moda e al polso di alcuni modelli.

Ad oggi questo orologio ha ottenuto una reputazione altissima, essendo riconosciuto come uno di quelli in grado di salvare la vita grazie alla miriade di funzioni sanitarie di cui dispone. Questo straordinario orologio infatti riesce a monitorare la frequenza cardiaca quotidianamente ma non solo. L’ossigeno nel sangue si può tenere sotto controllo così come il sonno e non c’è problema se cadete o fate un incidente: si occupa lui di chiamare i soccorsi.

Nelle ultime ore però sembra che Apple stia pensando a qualcosa di realmente straordinario in relazione ai suoi Apple Watch del futuro. Il colosso di Cupertino vuole infatti fungere da apripista ancora una volta ed ha depositato un nuovo brevetto negli Stati Uniti. Chiunque si stesse chiedendo a cosa servirà, deve sapere che il risultato sarà sorprendente. A quanto pare gli orologi del futuro di Apple saranno dei veri assistenti digitali in piscina e al mare.

L’Apple Watch in futuro salverà gli utenti dall’annegamento

Cosa pensereste se qualcuno vi dicesse che in futuro l’Apple Watch potrà rilevare se un utente sta annegando? In molti potrebbero pensare ad una bufala ma è proprio su questo che verte il brevetto depositato all’Ufficio Brevetti e Marchi negli Stati Uniti (USPTO).

I sensori dello smartwatch di Apple verrebbero addestrati per determinare quando il bagnante mostra comportamenti irregolari mentre si trova in acqua. Come nel caso di un incidente o di una caduta al giorno d’oggi, anche in quel caso l’Apple Watch invierà una chiamata ai soccorsi. Tramite alcuni parametri ben precisi presenti nel nuovo brevetto depositato, si nota come il cardiofrequenzimetro e il pulsossimetro possano essere molto utili per determinare se un utente sta annegando.

Potrebbe quindi diventare sempre più essenziale indossare un prodotto di questo genere, soprattutto se si tiene alla propria vita.