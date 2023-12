Apple Watch, non bisogna usare caricabatterie non originali o contraffatti

Quando Apple ha bisogno di comunicare qualcosa di serio, pubblica dei documenti di supporto che possano essere letti dai suoi clienti. Una delle ultime comunicazioni di questo genere riguarda i caricabatterie per gli Apple Watch.

I famosi orologi smart infatti andrebbero ricaricati solo ed esclusivamente con caricabatterie autentici e certificati. Questo è ovviamente un avvertimento per tutti coloro che possiedono un modello dello smartwatch più famoso al mondo, con una raccomandazione fondamentale: stare assolutamente alla larga da tutti quei caricabatterie che non sono originali Apple o che non abbiano la certificazione MFi dell’azienda.

Apple Watch, ricaricateli solo con caricabatterie originali

Apple spiega in poche parole che utilizzando un caricabatterie contraffatto o non certificato, si potrebbero riscontrare dei problemi gravi. Uno di questi è certamente la ricarica lenta, ma potrebbero esserci anche segnali acustici ripetuti e una durata della batteria sensibilmente ridotta.

L’azienda dunque raccomanda assolutamente gli utenti di non utilizzare caricabatterie contraffatti. Capire se il dispositivo che si sta utilizzando risulta sicuro per ricaricare il proprio Apple Watch, è facilissimo. Il colosso ha pubblicato infatti un elenco con tutti i numeri di modello che devono essere stampati sul cavo di ricarica:

A1570

A1598

A1647

A1714

A1768

A1923

A2055

A2056

A2086

A2255

A2256

A2257

A2458

A2515

A2652

A2879

Facendo una controllata sul web in base a tutti questi numeri forniti, verrà fuori un unico produttore che sarà appunto Apple. Per controllare il proprio caricabatterie bisogna collegare il cavo dell’orologio ad un Mac. Recandosi in “impostazioni di Sistema” e poi su “Generali”, bisognerà solo scegliere “Informazioni” e poi “Report di sistema e USB“.

A quel punto l’utente dovrà selezionare il caricabatterie dell’orologio e cercare il nome del produttore. Ovviamente ci sono diversi produttori di terze parti che sono certificati dall’azienda per produrre dispositivi di ricarica affidabili. Date comunque un’occhiata al vostro caricabatterie.