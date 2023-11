Apple Watch SE 2023, il prezzo di Amazon è il migliore di novembre

Di orologi interessanti per quanto riguarda il piano smart ne esistono davvero tanti ma il re incontrastato resta l’Apple Watch. Il celebre smartwatch che da diversi anni non ha rivali arriva oggi in sconto su Amazon con un prezzo davvero eccezionale per la sua versione SE 2023.

Si tratta della 2a generazione del dispositivo, in questo caso nella variante da 44 mm di ampiezza, per cui quella più grande. Particolarmente indicata per un pubblico maschile, questa versione dell’Apple Watch arriva oggi con il 9% in meno sul prezzo di listino e costa pertanto 289 €. Sono compresi due anni di garanzia con la spedizione rapida entro domani.

Apple Watch SE di 2a generaizone, le sue caratteristiche principali

L’Apple Watch SE di 2a generazione è davvero stupefacente viste le possibilità che implica al suo interno. Oltre a garantire il monitoraggio del battito cardiaco, permette anche di rilevare incidenti e cadute avvisando automaticamente i soccorsi. È compatibile con ogni iPhone e garantisce un design pieno di stile ed iconicità.

Potete personalizzarlo come desiderate e scegliere tutte le modalità di sport che consente di monitorare quotidianamente. È impermeabile fino alla profondità di 50 metri e può essere usato dunque anche in mare e in piscina.

Le caratteristiche tecniche di questo Apple Watch suggeriscono che potrebbe trattarsi di un ottimo acquisto. Certamente ci sono delle specifiche in meno rispetto agli Apple Watch della Series 9, ma al 75% degli utenti nel mondo potrebbero bastare tranquillamente. Il prezzo di vendita secondo quanto riportato da Amazon, scende oggi del 9% per fermarsi a soli 289 €. Qualora dovesse esserci qualcosa che non va, c’è la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.