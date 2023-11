Apple Watch SE 2023, il regalo perfetto da fare su Amazon (-17%)

Prima erano dispositivi per pochi utenti, mentre oggi sono pochi coloro che non li indossano. Stiamo ovviamente parlando degli smartwatch, più in particolare degli Apple Watch. Oggi la variante SE di 2a generazione lanciata nel 2023 è arrivata in sconto su Amazon ancora una volta.

Il dispositivo, nella sua versione più piccola e GPS, può essere oggi acquistato con uno sconto eccezionale. Chi lo porterà a casa a beneficerà del design che ha reso iconica questa serie e soprattutto di tante possibilità tra cui quella di salvaguardare la propria salute mediante il monitoraggio continuo.

Amazon consente di acquistare l’Apple Watch SE 2023 con uno sconto del 17%, per un totale di 239 €.

Apple Watch SE di 2a generazione, le specifiche

In quanto all’estetica, c’è poco da dire: risulta praticamente identico ai modelli precedenti, con la sua ampiezza da 40 mm e con lo schermo OLED LTPO. l’Apple Watch SE 2023 è perfetto per chi non ha esigenze troppo spregiudicate, utile per il monitoraggio della salute sotto vari aspetti.

Con i suoi sensori è in grado di tenere sotto traccia il battito cardiaco ma anche ogni fase del sonno. Con le nuove tecnologie elaborate da Apple, può anche rilevare cadute ed incidenti lanciando un segnale S.O.S. istantaneo.

È resistente all’acqua fino ad una profondità di 50 metri e può pertanto rilevare anche le attività in piscina o in mare. Per quanto riguarda il fitness appunto, si tratta probabilmente dello smartwatch migliore con tutte le modalità di cui dispone.

Oggi lo sconto del 17% consente agli utenti di Amazon di portare a casa questo Apple Watch SE 2023 con un prezzo di 239 €. Ricordiamo che si tratta della variante GPS da 40 mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.