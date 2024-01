Apple Watch SE 2023 in sconto su Amazon con prezzo TOP

Trovare un Apple Watch di ultima generazione in sconto è davvero difficile, ma ecco che oggi su Amazon arriva l’SE di 2a generazione. Con i suoi 40 mm di ampiezza e il suo cinturino in colorazione galassia, questore prodotto si distingue particolarmente.

Oggi il prezzo scende a soli 289 € con l’8% di sconto. Amazon offre anche due anni di garanzia e la spedizione rapida.

L’Apple Watch SE di 2a generazione è in promo, le specifiche

Gli utenti che cercavano uno smartwatch di livello possono affidarsi certamente a questo Apple Watch SE di 2a generazione. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un gran dispositivo, soprattutto in questa variante da 40 mm. È poco ingombrante e comodo da indossare, quasi come se non lo si avesse sul polso.

La corona girevole permette di vagare tra le varie applicazioni ed impostazioni, con il touchscreen che consentirà di scegliere ciò che più si desidera. C’è la possibilità di monitorare l’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e tutto il resto. Ci sono anche funzioni come il rilevamento delle cadute, degli incidenti e S.O.S. per le emergenze.

Sono svariate le possibilità che dunque si possono avere acquistando un Apple Watch, soprattutto risparmiando diversi soldi. Gli utenti infatti si aspettano molto dagli smartwatch del colosso americano, ed è lecito che sia così quando si spende molto.

Quando invece si opta per le versioni più “economiche”, si finisce col pensare di avere molte funzionalità in meno, ma non è così. Questo SE di 2a generazione, come avete potuto leggere dalle caratteristiche, consente di avere le principali funzionalità. Tutto potrà essere vostro grazie all’8% di sconto con un prezzo nettamente minore, il quale equivale a 289 €. Gli anni di garanzia sono sempre due e la spedizione a casa vostra avverrà entro il 4 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.