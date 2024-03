Apple Watch SE 2023 oggi su Amazon a prezzo STRACCIATO (-21%)

La grande offerta di oggi che arriva arriva su Amazon riguarda uno degli smartphone migliori in assoluto, ovvero l’Apple Watch SE 2023. La seconda edizione del celebre orologio è disponibile oggi con un ribasso importante, come mai accaduto prima d’ora.

Chi desidera uno smartwatch di livello che possa ricevere notifiche, chiamate e controllare tutti i parametri vitali, deve assolutamente affidarsi a questo Apple Watch. Lo sconto oggi è davvero importante visto che Amazon lo propone con il 21% in meno sul prezzo ufficiale. Pertanto il prezzo finale sarà di 229 € con due anni di garanzia inclusi, tra i quali uno direttamente con Apple, e con la spedizione veloce entro due giorni.

L’Apple Watch SE 2 è uno dei migliori, il prezzo e le sue caratteristiche tecniche

Il dispositivo oggi in vendita su Amazon è davvero completo sotto tutti i punti di vista. Questo Apple Watch SE 2023 di seconda generazione garantisce infatti un bel quadrante all’interno di una cassa da 40 mm plasmata in alluminio e con un cinturino color galassia davvero bellissimo.

La misura è ideale sia per gli uomini che per le donne, ovviamente molto più comoda rispetto a quella da 44 mm. L’Apple Watch è in grado di monitorare tutti i dati che riguardano il battito cardiaco, il sonno, l’ossigeno nel sangue e il fitness in generale con diverse modalità di allenamento disponibili. Si tratta della versione GPS. Il vero vantaggio è quello di poter rilevare anche le cadute e gli incidenti, chiamando i soccorsi in automatico.

Questo Apple Watch oggi costa il 21% in meno rispetto al solito ed ha un prezzo finale di 229 € che comprende due anni di garanzia.