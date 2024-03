Apple Watch SE 2023 svenduto su Amazon, 50 EURO di sconto per tutti

L’Apple Watch oggi in sconto su Amazon è uno dei più acquistati di sempre per via del suo rapporto tra qualità e prezzo. L’SE 2023 è una vera garanzia visto che offre la forma iconica a cui tutti sono da sempre abituati e le novità che Apple ha pensato per i suoi utenti.

Con un prezzo super scontato si può portare a casa oggi un orologio che è bello da vedere, performante e anche versatile. L’Apple Watch SE 2023 è scontato del 17% ed ha un prezzo di 239,90 € con due anni di garanzia e spedizione in un giorno.

L’Apple Watch SE di seconda generazione da 40mm è al minimo

Il display super riconoscibile di questo Apple Watch è incassato all’interno di una cassa in alluminio color mezzanotte da 40 mm. Il modello GPS dell’SE 2023 è perfetto per ogni evenienza, soprattutto quando si tratta di sport. Può monitorare tutti i parametri vitali a partire da quelli relativi al cuore fino ad arrivare al monitoraggio del sonno e dell’ossigeno nel sangue. Chiaramente si può rispondere al telefono, previo collegamento Bluetooth, e si possono ricevere i messaggi ai quali si può anche rispondere.

Chi non ha mai provato un Apple Watch è di fronte al prodotto perfetto. Il modello SE di seconda generazione è uno dei più acquistati in virtù del prezzo ma anche delle sue caratteristiche, non lontane dai modelli apicali. C’è praticamente tutto quello che è disponibile su un Apple Watch più costoso. Il vero punto di forza, oltre all’impermeabilità, è quello di rilevare anche i dati del sonno e gli incidenti chiamando in automatico i soccorsi.

Lo sconto del 17% garantisce un prezzo di soli 239,90 € comprensivi di due anni di garanzia e anche della spedizione veloce in un giorno.