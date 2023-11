Apple Watch SE 2ª Gen: il prezzo è PERFETTO oggi su Amazon

Uno dei prodotti più acquistati in questi giorni su Amazon è Apple Watch SE di 2ª generazione, dunque lo smartwatch lanciato sul mercato solo pochi mesi fa. Il modello da 44mm e connettività GPS+Cellular è attualmente scontato del 22% ed è quindi acquistabile a 289€ (anziché 369€). La spedizione è completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Con lo sconto del 22% proposto da Amazon, Apple Watch SE di 2ª generazione costa meno di 290€

Pur essendo l’edizione più economica della gamma, Apple Watch SE di seconda generazione garantisce molte delle stesse funzionalità dei modelli più costosi. Ha un display Retina OLED da 1,9 pollici con una risoluzione di 448 x 368 pixel. È un pannello luminoso e nitido, e offre una buona visibilità anche in condizioni di forte luce solare.

Apple Watch SE (2ª gen.) è realizzato in alluminio, il cinturino è in silicone, e può essere facilmente sostituito con altri cinturini disponibili in diversi materiali e colori. Lo smartwatch è dotato del processore S6 SiP, che è lo stesso processore utilizzato sul Series 6. Questo chip rende l’indossabile made-in-Cupertino fino al 20% più veloce rispetto al modello precedente.

Il device è perfetto sia per monitorare l’attività fisica che la salute. Ha un cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione, che può monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e il ritmo cardiaco. Può anche rilevare cadute e incidenti, e chiamare automaticamente i soccorsi se necessario.

Lo smartwatch è compatibile con watchOS 10, sistema operativo presentato in occasione della WWDC23 che introduce un bel po’ di novità. A detta di Apple, si tratta dell’aggiornamento più ricco di sempre per il suo smartwatch.

