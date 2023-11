Apple Watch SE di 2a generazione, super prezzo su Amazon

Sta pian piano esplodendo la moda di portare al polso uno smartwatch. Ovviamente l’attenzione è focalizzata sul brand Apple e sul suo Apple Watch. La serie è molto ampia e ci sono diversi dispositivi che potrebbero fare al caso di diverse tipologie di utenti.

Uno dei più consigliati, soprattutto in virtù del rapporto tra qualità e prezzo, è sicuramente l’SE di 2a generazione, quello in versione 2023.

Oggi su Amazon costa il 16% in meno e permette agli utenti di effettuare l’acquisto per un totale di 269 €.

Apple Watch SE di 2a generazione, le specifiche tecniche

L’Apple Watch SE 2023 arriva nella sua variante da 44 mm di ampiezza, con uno schermo ampio e luminoso. Questo dispositivo consente di monitorare tutte le funzioni vitali, tra cui battito cardiaco, ossigeno nel sangue e molto altro.

Inoltre è in grado di rilevare gli incidenti e le cadute avvisando automaticamente i servizi di soccorso. Da non dimenticare che è impermeabile fino a 50 metri e che è molto comodo grazie al suo cinturino a strappo.

Dovrebbe essere in realtà questa la soluzione più scelta per chi vuole acquistare un orologio di Apple. Effettivamente la maggior parte degli utenti in giro per il mondo non sanno di quante caratteristiche possono beneficiare avendo un dispositivo del genere al polso.

L’Apple Watch SE di 2a generazione è un capolavoro e lo dicono anche gli utenti. La differenza rispetto ad un Watch superiore, come l’8 o il 9, si nota poco: più funzionalità disponibili, lo stile quasi identico e soprattutto la stessa utilità. A questo punto perché non portare a casa un prodotto di questo genere non spendendo un capitale?

Oggi lo smartwatch nella sua versione 2023 arriva per tutti con un ottimo sconto su Amazon. Grazie al 16% in meno sarà possibile risparmiare 50 €, acquistando il prodotto per 269 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.