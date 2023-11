Apple Watch Series 8, Amazon vi fa risparmiare 110 euro

Ritrovarsi ad avere a che fare con uno smartwatch non è mai una cattiva idea. Prodotti di questo genere sono oggi fondamentali per aiutare le persone a capire le principali informazioni sui loro parametri vitali. Il migliore in assoluto è senza ombra di dubbio l’Apple Watch, oggi disponibile su Amazon in sconto. Il Series 8, penultimo modello, risulta uguale all’ultimo orologio lanciato da Apple, e vanta infatti praticamente le stesse funzionalità.

Ciò significa che acquistare questo prodotto in sconto potrebbe essere un vero colpaccio, soprattutto in questi giorni. Amazon infatti oggi propone il dispositivo con il 20% di sconto, il che significa ben 110 € di risparmio sul prezzo di listino. L’Apple Watch Series 8 costa infatti 439,99 € in promozione, con due anni di garanzia e spedizione veloce.

Apple Watch Series 8 GPS+Cellular, le specifiche

Bisogna partire da un presupposto: si tratta della versione GPS+Cellular. Questo Apple Watch Series 8 dunque può essere portato in giro anche senza smartphone, siccome con un piano dedicato, può ricevere chiamate in piena autonomia.

Le caratteristiche tecniche vedono la possibilità di monitorare il battito cardiaco, di registrare le fasi del sonno, la quantità di ossigeno nel sangue e tantissime attività sportive. Potrete ricevere chiamate e notifiche di ogni genere e personalizzare l’interfaccia sul pratico schermo OLED a vostro piacimento.

Le caratteristiche tecniche sono quello che risalta chiaramente di più, ma l’impatto estetico di questo orologio è probabilmente la ragione principale per cui gli utenti lo acquistano. L’Apple Watch Series 8 è oggi disponibile su Amazon in sconto rispetto al solito, con un ribasso di ben 110 €. Per tale motivo gli utenti che vorranno procedere all’acquisto potranno risparmiare il 20% pagando solo 439,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due.

