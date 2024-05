Se stai cercando uno smartwatch di ultima generazione capace di monitorare in modo preciso e dettagliato tanto la salute (anche mentale) quanto l’attività fisica, allora non devi farti sfuggire questa promo. Su Amazon, Apple Watch Series 9 da 45mm (modello GPS) è scontato del 16% e costa quindi 409 euro, spedizione compresa. E c’è anche la possibilità di rateizzare la somma scegliendo Cofidis come metodo di pagamento.

Apple Watch Series 9 può monitorare addirittura il livello di ossigeno nel sangue

Esteticamente non ci sono grosse novità da segnalare, ma all’interno della cassa in alluminio (color Mezzanotte in questo caso) qualcosa di nuovo c’è. Il SiP S9 con Neural Engine 4-core, infatti, è un processore potente che riesce a gestire alla perfezione tutte quelle attività per cui lo smartwatch è pensato: notifiche, monitoraggio della salute, monitoraggio dell’attività fisica.

Apple Watch Series 9 è dotato di un display Retina OLED LTPO always-on con luminosità massima fino a 2000 nit. Questo è circondato da cornici sottilissime che mettono a disposizione ancora più spazio per i contenuti ed è in cristallo di zaffiro.

Come anticipato, l’indossabile di ultima generazione può monitorare una vasta gamma di parametri riguardanti la salute, come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il ciclo mestruale, la qualità del sonno, la temperatura corporea, e può anche eseguire un ECG.

Per quanto riguarda invece l’attività fisica, il dispositivo made-in-Cupertino riconosce e tiene traccia di tantissimi sport come corsa, trekking, bici, nuoto ballo e pilates.

Infine, oltre all’autonomia di circa 18 ore, è importante segnalare che il Series 9 mette a disposizione dell’utente importanti funzionalità di sicurezza quali SOS emergenza, Chiamate d’emergenza internazionali, rilevamento incidenti e rilevamento cadute.