Apple Watch Series 9 SCONTATISSIMO su Amazon: compralo in 5 RATE

In pochi si sarebbero aspettati di trovarsi di fronte ad un Apple Watch Series 9 scontato così tanto durante queste offerte di primavera. Amazon ha sorpreso i suoi utenti anche questa volta proponendo la variante in alluminio color mezzanotte con un prezzo bomba.

Costa 419 € grazie al 14% di sconto ed è acquistabile anche in 5 rate mensili da 83,80 € senza interessi.

L’Apple Watch Series 9 diventa quasi economico su Amazon

Con un bellissimo display e un diametro da 45 mm, l’Apple Watch Series 9 è ad oggi il migliore su piazza. Con il chip S9 di ultima generazione diventa ancora più potente e con le sue facoltà riesce a monitorare tutti i parametri vitali. Si può avere informazioni su sonno, battito cardiaco, ossigeno nel sangue, ciclo mestruale ed è in grado di fare l’elettrocardiogramma.

In più rileva incidenti e cadute e chiama da solo i soccorsi. È impermeabile per qualsiasi sport acquatico o semplicemente per indossarlo al mare e chi lo acquista può avere 3 mesi gratis di Apple Fitenss+.

Non serve dire altro per far capire al pubblico che questo è il miglior smartwatch in commercio. Apple negli anni ha sviluppato la sua idea di orologio intelligente basando tutto sulla comodità e sulle performance. L’Apple Watch Series 9 è il risultato di tanti anni di esperienza e oggi ha diversi punti di forza che lo contraddistinguono: il primo è la comodità straordinaria, il secondo è il display super luminoso e il terzo oggi consiste nel prezzo offerto da Amazon.

Grazie al 14% in meno sul costo di listino di 489 €, il prezzo finale equivale a 419 € comprensivo di due anni di garanzia e spedizione in due giorni. Non è un problema selezionare l’opzione d’acquisto in 5 rate mensili senza busta paga e senza interessi.