Apple Watch Ultra 2 a prezzo Black Friday, hai tempo fino alle 23

Lo smartwatch per eccellenza degli ultimi mesi, quello lanciato a settembre con i nuovi iPhone di Apple, è sicuramente l’Apple Watch Ultra 2. Il prodotto, molto costoso ma soprattutto molto bello da vedere e in grado di infondere nell’utente quell’impressione premium molto ricercata, oggi è ancora in sconto su Amazon con un prezzo bomba.

Il Black Friday sta per terminare ed avete pertanto solo una manciata di ore prima di perdere del tutto la possibilità. Questo prodotto, costruito in titanio, più grande del solito e con funzionalità esclusive, costa oggi quasi 100 € in meno rispetto al prezzo di sempre.

Con uno sconto del 9% infatti il prezzo dell’Apple Watch Ultra 2 scende a soli 829 € invece che fissarsi a 909 €. Ci sono due anni di garanzia inclusi e la spedizione veloce entro dopodomani.

L’Apple Watch 2 Ultra è in promo, le sue specifiche

Tutto parte da uno splendido vetro zaffiro, in grado di proteggere lo smartwatch e di non graffiarsi. L’Apple Watch Ultra 2 è stato nettamente migliorato dal punto di vista dello schermo soprattutto con la luminosità, in grado di raggiungere i 3000 nits.

Al suo interno ci sono tutte le possibilità come il monitoraggio dei vari parametri vitali come battito cardiaco, ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno e molto altro ancora. Quello che lo contraddistingue è il corpo in titanio, il pratico tasto azione laterale e la grande precisione oltre che la durata della batteria.

Questa particolare tipologia di prodotti consente agli utenti di avere il meglio sul proprio polso. Ora come ora non c’è infatti uno smartwatch che possa raggiungere le qualità di questo dispositivo, essendo anche l’Apple Watch Ultra 2 l’ultimo arrivato. Il suo prezzo scende oggi del 9% e garantisce a tutti un costo finale di 829 €.

Gli anni di garanzia inclusi sono due, la spedizione rapida sarà a casa vostra entro il 29 novembre e eventualmente dovessero esserci problemi, potrete restituirlo fino al 31 gennaio.

