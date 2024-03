Il miglior smartwatch oggi sul mercato? Senza ombra di dubbio è Apple Watch Ultra 2, progettato per gli amanti dell’avventura e per coloro che desiderano il massimo della tecnologia indossabile. Il prezzo di listino di questo concentrato hi-tech è di 909 euro ma oggi lo puoi acquistare a soli 749,90 euro su eBay, spedizione compresa. Per il massimo risparmio ricorda di inserire il codice MARZO24 al momento del pagamento.

Apple Watch Ultra 2 vanta un design robusto e resistente, un’ampia gamma di funzionalità avanzate e una durata della batteria eccezionale. È il compagno ideale per qualsiasi attività, dalla semplice passeggiata in montagna all’esplorazione più adrenalinica.

L’indossabile è realizzato in titanio (la cassa è da 49mm), un materiale leggero e resistente che lo rende perfetto per resistere agli urti e alle abrasioni. Il display è in vetro zaffiro, il materiale più resistente ai graffi che esista, ed è protetto da una lunetta in titanio rialzata. L’Ultra 2 è inoltre resistente all’acqua fino a 40 metri, adatto quindi anche per nuotare e fare snorkeling.

Il motore del dispositivo è il SiP S9, il processore di ultima generazione con CPU dual-core con 5,6 miliardi di transistor e un nuovo Neural Engine a quattro core che raddoppia la velocità di machine learning.

Tra le varie funzionalità (oltre a quelle per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica), spiccano:

Antenna GPS di precisione a doppia frequenza

Tasto Azione laterale personalizzabile. Tenendolo premuto, poi, si attiva la sirena di emergenza (86 decibel, udibile fino a 180 metri di distanza)

Doppio altoparlante per amplificare il volume delle chiamate e di Siri

Tre microfoni in array

Corona digitale più larga e con zigrinatura pronunciata

Profondimetro, per profondità di immersione fino a 40 metri e temperatura dell’acqua

Display Retina con luminosità di picco di 3000 nit, il display per Apple Watch più luminoso di sempre

Per quanto riguarda invece la batteria, Apple Watch Ultra 2 ha una durata di 36 ore con un utilizzo normale (che arrivano a 72 con le impostazioni a basso consumo) e di 17 ore in modalità Risparmio Energetico.