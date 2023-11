Apple Watch Ultra a prezzo MINIMO, il Black Friday lo regala

Il mondo degli smartwatch ha accolto l’anno scorso per la prima volta la serie Apple Watch Ultra, che ha mostrato un dispositivo premium senza precedenti. Sebbene sia arrivata la seconda versione, la prima continua a vendere tanto, proprio perché entrambi gli smartwatch sono praticamente uguali, solo con qualche differenza.

Oggi la grande convenienza sta nel prendere il primo, siccome costa quasi 300 € in meno rispetto al prezzo di base. l’Apple Watch Ultra da 49mm è arrivato anche questa volta su Amazon in occasione della Black Friday Week con uno sconto considerevole.

Grazie ad un ulteriore 6% in meno, gli utenti potranno portarlo a casa a soli 749,88 €, il che significa altri 50 € di sconto. Ovviamente ci saranno i soliti due anni di garanzia che prevedono il primo con Apple e il secondo con Amazon. La spedizione sarà veloce siccome riceverete il prodotto entro domenica a casa vostra.

Apple Watch Ultra in sconto, le specifiche

Esteticamente, ecco una cassa in titanio da 49 mm con un ampio display OLED protetto da un vetro zaffiro, esattamente come gli orologi di lusso. L’Apple Watch Ultra possiede una luminosità pazzesca che si spinge fino a 2000 nit ed è in grado di monitorare tutte le attività sportive, soprattutto estreme, così come le funzioni vitali come il battito cardiaco, il sonno, l’ossigeno nel sangue e molto altro.

È particolarmente indicato per chi fa sport estremi e spesso decide di superare i limiti imposti dalla natura.

Prodotti di questo genere risultano di tutt’altra pasta rispetto agli altri. Sebbene gli Apple Watch Series 8 e 9 siano fantastici, il modello Ultra mostra quel qualcosa in più che fa pensare ad un orologio di lusso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.