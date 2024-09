Apple Watch: vendite in negativo mentre Huawei ingrana

Nonostante i suoi numeri delle vendite globali siano di molto superiori rispetto a quelli realizzati da un qualsiasi altro produttore di smartwatch, l’Apple Watch in generale con tutti i suoi modelli disponibili potrebbe non aver reso orgogliosa Apple negli ultimi tempi. Stanno infatti agli ultimi dati trimestrali, ci sarebbe stata una diminuzione da 6,5 ​​milioni di unità spedite in tutto il mondo nel Q2 2023 a 5,7 milioni tra aprile e giugno di quest’anno.

Queste cifre, raccolte ufficialmente dall’International Data Corporation (IDC), sono curiosamente molto diverse dalla stima di 7,7 milioni che Canalys aveva realizzato la scorsa settimana.

Apple si classifica al terzo posto per le vendite dei dispositivi da polso

Mentre entrambe le società di ricerca ritengono che gli Apple Watch abbiano avuto meno successo durante il secondo trimestre di quest’anno rispetto al Q2 2023, il calo delle vendite di 800.000 unità registrato dall’IDC è di gran lunga maggiore rispetto al calo di 400.000 unità monitorato da Canalys. In questo caso, affidandosi ai numeri più recenti, Apple deterrebbe solo il 13,1% del mercato globale degli indossabili da polso, classificandosi al terzo posto dietro Huawei e Xiaomi. È chiaro che tale classifica viene fatta tenendo conto anche dei vari bracciali, activity tracker e smart band che le due aziende cinesi mettono in vendita, dispositivi che Apple non ha il suo catalogo.

Tutto sommato, Huawei è riuscita in modo impressionante a passare da una cifra di 6,3 milioni a 8,9 milioni di vendite di “dispositivi da polso” tra il secondo trimestre del 2023 e il secondo trimestre del 2024, anche in questo caso secondo le stime dell’IDC. Non meno di 6 milioni di queste spedizioni provengono dalla sola Cina.

Nel frattempo, Samsung continua ad avere una presenza pressoché nulla nel mercato cinese dei dispositivi indossabili, il che però non impedisce al colosso sudcoreano di classificarsi quarto nella classifica generale per le vendite globali di dispositivi da polso. Al momento dunque al primo posto c’è Huawei con Xiaomi al seguito, con il terzo terzo gradino del podio occupato da Apple.