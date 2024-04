Approfitta del SUPER PREZZO: compra la friggitrice da 5,5 L su Amazon

Sembra ormai diventata una moda ma è più una necessità: acquistare una friggitrice ad aria può salvare la giornata e, perché no, anche il pranzo in famiglia. In questo caso è Amazon a pensarci, rendendo disponibile oggi un prodotto molto amato e super conveniente.

Torna di nuovo in sconto la friggitrice Cecofry Rain di Cecotec, un prodotto con ampia capienza e dotato delle migliori tecnologie per cucinare al meglio e in maniera salutare. Chi desidera un modo per preparare i suoi pasti in maniera rapida, con l’utilizzo di poco olio o addirittura non usandolo, deve assolutamente acquistare questo prodotto.

Oggi Amazon lo rende disponibile con un piccolo sconto nella sua offerta a tempo, proponendo un prezzo finale di 60,90 € con due anni di garanzia inclusi. Basta attendere due giorni per ricevere la friggitrice a casa.

La friggitrice di Cecotec è una delle migliori, è in offerta a tempo

Acquistando questa friggitrice, ci si rende subito conto della grande qualità di cui è dotata. Cecotec ha messo su un vero capolavoro, contando anche il rapporto qualità-prezzo. La Cecofry Rain ha una capienza di 5,5 litri e include anche diverse impostazioni interessanti.

In alto, direttamente sopra il tastierino soft touch dove c’è anche il piccolo display, c’è un piccolo scompartimento per aggiungere, eventualmente, un filo d’olio. La potenza di 1550 W garantisce una cottura uniforme e soddisfacente, non lasciando che la croccantezza dei cibi fritti sparisca solo perché vengono cotti ad aria calda.

Lo sconto del 6% oggi garantisce un prezzo totale di 60,90 € per questa friggitrice, diventata una delle migliori secondo il parere degli utenti Amazon. La spedizione è totalmente gratuita.