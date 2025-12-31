Approfitta dell'85% di sconto su Internxt e prova a vincere una carta regalo fino a 1000€

Nel momento in cui cloud storage e privacy sembrano sempre più incompatibili, Internxt ribalta il paradigma con una promozione particolarmente aggressiva. Con la promozione in corso è possibile accedere ai piani lifetime Internxt con sconto fino all’85%e partecipare a un concorso che mette in palio carte regalo fino a 1.000€ (Amazon, Apple o Visa). Un’occasione che unisce risparmio immediato e valore nel lungo periodo.

Cloud privato per design, senza compromessi

Internxt nasce con un obiettivo chiaro: restituire agli utenti la piena proprietà dei propri dati. Tutti i file vengono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo, utilizzando crittografia zero-knowledge AES-256 e crittografia post-quantistica. Questo significa che nemmeno Internxt può accedere ai contenuti archiviati. Nessuna memorizzazione di password, nessun tracciamento, nessuna profilazione.

Piani lifetime scontati fino all’85%

La promozione attuale consente di accedere a tre piani a pagamento unico, evitando abbonamenti ricorrenti e aumenti futuri.

Il piano Essential offre 1TB di spazio crittografato, mentre Premium sale a 3TB e Ultimate arriva fino a 5TB, includendo strumenti avanzati pensati anche per professionisti, team e utenti più esigenti. Tutti i piani includono backup del computer, condivisione protetta da password, versioning dei file e autenticazione a due fattori.

I piani Internxt in sintesi:

Essential 1TB a 285€ (invece di 1.900€), Premium 3TB a 435€ (invece di 2.000€), Ultimate 5TB a 585€ (invece di 2.000€)

Sconto fino all’85% e garanzia di rimborso di 30 giorni

Partecipazione al concorso per carte regalo fino a 1.000€

Open source, verificato e conforme

Un elemento distintivo di Internxt è la trasparenza totale: il codice è open source e pubblico su GitHub, verificabile da chiunque. La piattaforma è conforme a GDPR, ISO 27001, SOC 2 e HIPAA ed è stata sottoposta a penetration test indipendenti da Securitum, una delle principali società europee di sicurezza informatica. Un approccio che rafforza l’affidabilità del servizio, soprattutto per chi gestisce dati sensibili.

Un ecosistema in espansione

Oltre al cloud storage, Internxt sta ampliando il proprio ecosistema con servizi integrati come VPN crittografata, antivirus, cleaner, dark web monitoring, Meet e Mail, molti dei quali inclusi o in arrivo nei piani più avanzati. L’obiettivo è costruire una suite completa per la protezione della vita digitale, senza dipendere da grandi piattaforme pubblicitarie. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.