Cloud a vita sicuro e a prezzo conveniente: i piani di Internxt in offerta

L'offerta sui piani a vita del servizio di archiviazione cloud europeo Internxt con base presso la città di Valencia.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 mag 2026
Cloud a vita sicuro e a prezzo conveniente: i piani di Internxt in offerta
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Un servizio cloud a vita non solo sicuro ma anche a prezzo conveniente: è quanto propone Internxt, servizio di cloud storage europeo con base presso la città di Valencia, in Spagna, che si pone come alternativa ideale rispetto alle soluzioni disponibili Oltreoceano, sia per una questione di sicurezza dei dati personali sia per una questione economica.

In questi giorni i piani a vita di Internxt godono di uno sconto pari all’85%, con prezzi a partire da 285 euro. Sono disponibili piani da 1 TB, 3 TB e 5 TB, che richiedono un unico pagamento a differenza dei tradizionali piani di abbonamento mensili o annuali, con un risparmio considerevole nel medio-lungo termine.

Pagina offerta Internxt

I piani a vita di Internxt

Ecco una breve panoramica dei prezzi legati ai piani a vita del servizio di cloud storage europeo Internxt:

  • 285 euro per 1 TB di spazio di archiviazione crittografato invece di 1.900 euro (accesso a vita, un unico pagamento richiesto, piano Essential)
  • 435 euro per 3 TB di spazio di archiviazione crittografato invece di 2.900 euro (accesso a vita, un unico pagamento richiesto, piano Premium)
  • 585 euro per 5 TB di spazio di archiviazione crittografato invece di 3.900 euro (accesso a vita, un unico pagamento richiesto, piano Ultimate)

Tutti i piani elencati qui sopra beneficiano inoltre di un supporto clienti premium e della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, di conseguenza chiunque non fosse soddisfatto del servizio può richiedere il rimborso completo di quanto speso.

Uno dei principali punti di forza dei piani di cloud storage di una realtà come Internxt è il codice open source e verificato, elemento questo che distingue il servizio spagnolo rispetto ai servizi cloud statunitensi più famosi, per una sicurezza e privacy dei dati personali degli utenti di gran lunga superiore.

Pagina offerta Internxt

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