Apri SelfyConto: canone 0 per i primi 12 mesi

SelfyConto è il conto che ti fa sorridere. Proprio così. Se stai cercando un conto corrente conveniente e ricco di servizi, questo prodotto arriva da Mediolanum ed è la soluzione perfetta per te! Con questa innovativa proposta di Banca Mediolanum, potrai godere di numerosi vantaggi, tra cui il canone gratuito per i primi 12 mesi.

Ma cos’è SelfyConto? Si tratta di un conto corrente online completamente gestibile tramite app, che ti offre la massima flessibilità e autonomia. Potrai effettuare bonifici, ricaricare il tuo cellulare, controllare il saldo e il movimenti del tuo conto in tempo reale, ovunque tu sia.

I benefici di SelfyConto

Quali sono i vantaggi di SelfyConto? Oltre al canone gratuito per il primo anno, SelfyConto offre una serie di altri vantaggi che la rendono un’offerta davvero unica. Non si tratta solo di un conto conveniente: è anche un conto smart e intuitivo, pensato per le tue esigenze. Gestire le tue finanze non è mai stato così semplice.

Carta di debito Mastercard gratuita: con prelievi illimitati in tutta l’area euro

con prelievi illimitati in tutta l’area euro App intuitiva e facile da usare: per gestire il tuo conto in modo semplice e veloce

per gestire il tuo conto in modo semplice e veloce Zero canone per sempre per gli under 30: un’occasione imperdibile per i giovani

un’occasione imperdibile per i giovani Nessun costo per bonifici, ricariche telefoniche e MAV/PagoPA: per risparmiare sulle tue spese quotidiane

per risparmiare sulle tue spese quotidiane Servizio clienti sempre disponibile: per aiutarti in caso di bisogno

Aprire un conto SelfyConto è semplice e veloce: basta scaricare l’app, seguire le istruzioni e attivare il conto in pochi minuti. In poco tempo avrai a disposizione un conto corrente completo e ricco di servizi, con la tranquillità di un canone gratuito per il primo anno.

SelfyConto è il conto perfetto per chi cerca una soluzione conveniente, flessibile e sicura per gestire le proprie finanze. Non perdere questa occasione: apri il tuo conto oggi stesso e approfitta di tutti i vantaggi di SelfyConto!