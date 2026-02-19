Aprire un'attività online in pochi minuti a partire da 2,49 euro con Hostinger

L’intelligenza artificiale ha portato numerose novità in diversi ambiti della società. I miglioramenti più significativi in tal senso si sono registrati nel settore tecnologico, e non poteva essere altrimenti: tra le invenzioni più significative vi è anche il website builder con AI, strumento in grado di avviare un’attività online in pochi minuti.

Letteralmente, website builder significa costruttore di siti web. Al giorno d’oggi è incluso nei principali piani offerti dai provider di web hosting, venendo così incontro a tutte quelle persone che vorrebbero aprire un sito web ma che non hanno né le conoscenze tecniche né il budget per riuscirci.

Lo stesso website builder AI è al centro dell’offerta di Hostinger, punto di riferimento nel settore del web hosting: i piani Premium e Business sono in promozione a partire da 2,49 euro al mese per quattro anni, per effetto del maxi sconto dell’80%. Al termine del periodo promozionale, il rinnovo parte da 9,99 euro al mese.

I vantaggi

Prendendo in considerazione il piano Premium, con cui Hostinger offre ai suoi utenti gli elementi essenziali per creare un sito web da zero da una semplice descrizione del proprio progetto online, i vantaggi sono significativi. Tra questi si annoverano ad esempio il dominio gratuito per 1 anno, 1 casella di posta elettronica gratuita per i primi 12 mesi, oltre 300 template tra cui scegliere creati da designer professionisti, aggiornamento del sito in qualsiasi momento, creazione e invio di campagne e-mail con l’intelligenza artificiale e tutta una serie di strumenti SEO per crescere più velocemente.

I piani di web hosting Premium e Business di Hostinger sono in offerta a partire da 2,49 euro per 48 mesi, a cui si aggiungono 3 mensilità gratis. Nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.