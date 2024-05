Con un spot dal gusto vintage (e che ricorda vagamente quello di Apple per il primo iPhone), The Browser Company ha annunciato una nuova funzionalità per il suo Arc Browser per iPhone. Con l’ultimo aggiornamento dell’app gratuita è stato introdotto “Call Arc”, un modo per effettuare ricerche online con un gesto noto a praticamente a tutti, quello di portare lo smartphone all’orecchio per una telefonata.

Per effettuare una ricerca con Arc Search basta avvicinare lo smartphone all’orecchio

Grazie a Call Arc, il gesto di avvicinare lo smartphone all’orecchio attiva l’opzione di ricerca e tutte le risposte vengono fornite verbalmente. Insomma, l’intera esperienza di ricerca è basata sulla voce e sullo stesso identico movimento, ormai naturale, che si fa per le telefonate (c’è chi ormai predilige l’uso degli auricolari o il vivace, ma questo è un altro discorso).

«Con Call Arc, sentirai immediatamente i risultati della tua ricerca, accompagnati da una faccina sorridente animata. Puoi anche premere su “Leggi altro” per accedere ai risultati completi di “Cerca per me” per ciascuna ricerca», si legge nel changelog della versione 1.14.1 di Arc Search ora disponibile gratuitamente su App Store.

Di seguito un esempio condiviso su X dal team di The Browser Company:

Introducing ☎️ CALL ARC, a brand new way to get an answer on the go. Say you’re walking to the train and you’ve got a quick question. Just raise Arc Search to your ear and ask it! pic.twitter.com/mt5aqGQV3Y — nate parrott (@nateparrott) May 23, 2024

Arc Search è stato lanciato solo pochi mesi fa su App Store e ha fin da subito riscosso enorme successo per via del suo innovativo approccio alla ricerca sul web. Ha un’interfaccia browser minimalista e facile da utilizzare, e mette a disposizione degli utenti anche utili funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste c’è “Browse for me”, basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di OpenAI e altri.

Il browser Arc è disponibile anche per macOS e, da poche settimane, per Windows 11.