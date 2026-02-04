Archiviazione cloud sicura con accesso a vita: 87% di sconto sui piani di Internxt

Al momento i prezzi dei piani a vita di Internxt partono da 247 euro per uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB.
Pubblicato il 4 feb 2026
I propri ricordi sono importanti, a maggior ragione a San Valentino. Se state valutando un nuovo servizio di cloud storage più sicuro e trasparente di quello attuale, vi segnaliamo l’offerta in corso sui piani a vita di Internxt, che beneficiano di uno sconto dell’87%: i prezzi partono da 247 euro per il piano Essential da 1 TB ed è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

A differenza dei cloud storage più blasonati, Internxt propone un codice interamente open source, a tutto vantaggio quindi della trasparenza, consentendo inoltre la possibilità di avere accesso a vita allo spazio in cui conservare foto, video e altri dati importanti.

Pagina offerta Internxt

I prezzi scontati dei piani a vita di Internxt

Nell’ambito della nuova offerta a tempo limitato, ecco come cambiano i prezzi dei piani a vita:

  • Essential 1 TB: 247 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)
  • Premium 3 TB: 377 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)
  • Ultimate 5 TB: 507 euro invece di 3.900 euro (pagamento unico)

Il vantaggio principale di un piano a vita rispetto a un abbonamento mensile o annuale è il risparmio nel medio-lungo termine, un elemento che diventa ancora più importante quando di mezzo ci sono i propri ricordi personali. Un ulteriore pro dei piani Lifetime è di sapere in anticipo la spesa per uno spazio di archiviazione sempre accessibile, oggi e domani, senza l’assillo della scadenza.

C’è poi la consapevolezza di poter fare affidamento su un servizio di cloud storage che ha la propria base in Spagna, più precisamente a Valencia, di conseguenza i dati vengono trattati secondo le leggi vigenti nell’Unione europea, che in termini di privacy degli utenti sono molto più stringenti rispetto a quelle degli Stati Uniti d’America.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili consultando il link che segue.

Pagina offerta Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

