Ardour 8.10 arriva con correzioni di bug e nuove funzionalità

La nuova Ardour 8.10 è stata appena rilasciata come nuovo aggiornamento hot-fix nella serie Ardour 8.x. Come molti sapranno, Ardour è un potente software DAW (digital audio workstation) gratuito, open source e multipiattaforma disponibile su sistemi Windows, macOS e Linux. Tale aggiornamento risolve alcuni problemi di prestazioni causati dalla pianificazione dei thread di input/output del disco. Corregge anche bug causati dall’importazione di SMF (MIDI) tramite trascinamento della selezione per utilizzare il nome del file e dal content-slipping delle regioni per aggiornare correttamente i buffer di riproduzione. L’update Ardour 8.10 inoltre aggiunge una nuova mappa di binding MIDI per il controller M-AUDIO Axiom MK II. Inoltre, include un nuovo script Lua che aiuta a duplicare le regioni sulla griglia e aggiorna tutti i temi colore non predefiniti.

Ardour 8.10: le altre novità dell’aggiornamento

Ardour 8.10 dovrebbe l’ultimo aggiornamento della serie Ardour 8.x., naturalmente se non vengono identificati altri bug importanti. Gli sviluppatori stanno già lavorando duramente alla prossima versione principale, Ardour 9.0, che è attualmente disponibile per test pubblici dal repository Git del progetto. Come affermato dallo sviluppatore Paul Davis sulla pagina GitHub del progetto “questa dovrebbe essere l’ultima release della serie 8.x. Il nostro repository git è ora a 9.0-pre0 e non dovrebbe più essere considerato stabile o utilizzabile per il lavoro di produzione ora che contiene quello che era il ramo ‘pianorule’. Nei prossimi mesi, lavoreremo duramente per dargli forma per una release 9.0 con diverse nuove funzionalità degne di nota“.

Infine, come di consueto, il team di sviluppo di Ardour ha apportato numerose correzioni di bug. Tali modifiche servono a migliorare ogni aspetto del software, dal comportamento della sovraincisione in modalità non stratificata alla visualizzazione della frequenza di campionamento e alla stabilità della riproduzione. Ardour 8.10 è disponibile per il download dal sito web ufficiale come tarball sorgente che dovrà essere compilato sulla propria distribuzione GNU/Linux seguendo le istruzioni. In alternativa, è possibile installare Ardour dai repository stabili della propria distribuzione Linux o come app Flatpak da Flathub.