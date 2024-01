Arriva Telegram 10.5.0, nuove chiamate vocali e video: ecco le novità

Dopo un aggiornamento relativo al periodo natalizio, gli sviluppatori di Telegram hanno dimostrato di lavorare duramente anche in questa fase dell’anno, proponendo un aggiornamento sostanzioso all’app anche il primo gennaio.

Stiamo parlando della versione 10.5.0 del software, che apporta dei sostanziali miglioramenti al software di messaggistica. Nello specifico, gli aggiornamenti più eclatanti riguardano chiamate vocali e videochiamate.

Stiamo parlando di una nuova interfaccia utente, con nuove animazioni e un aspetto migliorato anche sotto il punto di vista prettamente estetico. Non solo: queste migliorie dell’interfaccia e alle animazioni, andranno anche a migliorare le prestazioni di Telegram, con un minor consumo di risorse rispetto al passato.

Ciò si traduce in migliori prestazioni e in un consumo ridotto della batteria dei telefoni su cui l’app è installata. Nonostante Telegram non sia una delle app più esose in termini energetici, questo upgrade è di certo apprezzabile dall’utenza.

Telegram, dalla nuova interfaccia utente ai bot migliorati: un 2024 all’insegna delle ottimizzazioni

Secondo il post dell’annuncio, apparso sul blog ufficiale di Telegram, anche la qualità delle chiamate è stata migliorata.

Gli sviluppatori hanno voluto dedicare anche tempo ed energie a migliorare i bot. Questi, ora, saranno in grado di reagire ai messaggi, inviando risposte e favorendo l’interazione degli utenti.

A quanto pare, però, gli sviluppatori non sono ancora soddisfatti. Come riportato sul blog, il 2024 sarà probabilmente un anno ricco di novità per Telegram, con diversi aggiornamenti sostanziosi almeno quanto avvenuto con la versione 10.5.0.

D’altro canto, le app di messaggistica devono lottare costantemente con una concorrenza a dir poco spietata. Le mosse di Telegram, infatti, sembrano quasi una risposta ai recenti aggiornamenti apportati all’app leader del settore, ovvero WhatsApp.