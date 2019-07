Modem libero: alcuni operatori di telecomunicazioni non si sono ancora adeguati

La battaglia condotta in tema di modem libero è stata più volte descritta come una vittoria dei consumatori, una leva utile per consentire agli utenti di scegliere in completa autonomia il dispositivo per l'accesso alla rete Internet, senza imposizioni da parte dei provider ed evitando l'applicazione di ulteriori costi.



La delibera AGCOM 348/18/CONS prevede che agli utenti venga riconosciuta piena facoltà di scegliere il terminale da utilizzare per la connessione a Internet. Nel caso in cui l'abbonato scegliesse di adoperare apparecchiature acquistate in proprio, gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti a fornire i parametri per l'utilizzo dei dispositivi acquistati dai clienti. Ne abbiamo parlato nell'articolo Modem libero: approvata la delibera AGCOM. Cosa cambia per gli utenti.





vigente, ad esempio continuando a non fornire in modo chiaro e trasparente alcuni parametri per la corretta configurazione di modem router di terze parti. Lo ha certificato qualche giorno fa anche AGCOM che nella sua relazione annuale 2019 : "".

AGCOM ricorda che essendo stata approvata in uno scenario di mercato in cui la maggior parte dei principali operatori imponeva agli utenti la propria apparecchiatura terminale,. "", si precisa.Inutile dire che la mancata condivisione dei dati per l'accesso alla rete Internet dei vari provider usando modem router alternativi è una pratica che danneggia tutti: gli utenti finali (che non possono ad esempio configurare con facilità dispositivi terminali dotati di funzionalità più evolute rispetto a quelli proposti dagli operatori) e buona parte del mercatoLa tedesca AVM è tra le aziende che si sono più strenuamente schierate in favore delle nuove disposizioni in materia di modem libero: Modem libero, anche Vodafone si adegua ma non rilascia i dati VoIP Nell'articolo Parametri VoIP TIM disponibili anche sull'app Telefono: ecco come recuperarli abbiamo presentato una procedura per accedere ai parametri utili per la configurazione del servizio VoIP usando altri modem router.