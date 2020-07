Ricarica rapida Oppo da 125W: batteria da 4000 mAh al 100% in 20 minuti

Oppo è una delle aziende maggiormente impegnate sullo sviluppo di soluzioni per la ricarica rapida delle batterie degli smartphone: vedere l'articolo Carica batteria veloce: cosa cambia con i vari dispositivi.



Così, la società cinese fondata nel 2001 ha appena svelato il suo nuovo sistema di ricarica veloce da 125W, evoluzione del SuperVOOC.

Il meccanismo appena presentato permette di ripristinare completamente l'autonomia di una batteria da 4.000 mAh in appena 20 minuti grazie a uno speciale caricabatterie da 20 V e 6,25 A. Il più grande svantaggio di questo sistema, oltre a essere un'esclusiva Oppo, è che esso richiede un design speciale della batteria.



Il problema che i sistemi di ricarica rapida spesso si trovano ad affrontare è quello delle temperature raggiunte durante la ricarica stessa. Nel video pubblicato da Oppo è chiaro che le temperature vengono costantemente mantenute sotto controllo durante tutto il processo. Per scongiurare qualunque problema, gli ingegneri di Oppo hanno deciso di aggiungere dieci sensori di temperatura in più rispetto ai sistemi precedenti.





A conferma degli investimenti che Oppo sta direzionando sul tema della ricarica rapida, a giugno 2020 l'azienda aveva registrato più di 2.800 brevetti in tutto il mondo strettamente correlati con questo tipo di tecnologie.