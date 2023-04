UltraRAM: memoria volatile e storage fusi in un unico componente - IlSoftware.it

I ricercatori britannici che hanno ideato la memoria UltraRAM descrivono il funzionamento della tecnologia che permette di unire DRAM e storage flash in un unico componente. Gli studi accademici diventano un progetto commerciale.

Ad aprile 2021 avevamo pubblicato un articolo in cui spiegavamo in breve cos'è la memoria UltraRAM e quali sono i principi di base che ne regolano il funzionamento.

Con UltraRAM si vuole introdurre il concetto di memoria universale prendendo il meglio delle caratteristiche peculiari delle DRAM e delle flash per creare un dispositivo di memorizzazione non volatile capace di offrire prestazioni di primo livello.

La fusione di RAM e storage non è un'idea nuova e se ci pensate qualcosa di simile è stato realizzato con Intel Optane.

I ricercatori britannici che si sono occupati della progettazione e dello sviluppo della tecnologia UltraRAM hanno annunciato la creazione di una spinout company ovvero un'azienda creata in questo caso dalla Lancaster University per commercializzare un prodotto o una tecnologia sviluppata internamente.

Sul sito di UltraRAM.tech si trova una dettagliata presentazione della tecnologia e di come uno studio accademico si sia trasformato in un prodotto commerciale.

Gli accademici del Dipartimento di Fisica e Ingegneria della Lancaster University hanno innanzi tutto descritto la loro invenzione come "una tecnologia che combina la non volatilità di una memoria di archiviazione dati come flash con la velocità, l'efficienza energetica e la durabilità di una DRAM".

I materiali usati per produrre UltraRAM sono gli stessi semiconduttori composti che si utilizzano nei dispositivi optoelettronici come LED, laser, fotodiodi e fototransistor. La "svolta" consiste nel migliorare le prestazioni ricorrendo a substrati di silicio invece di wafer di arseniuro di gallio che possono essere fino a 1000 volte più costosi.

L'idea sviluppata dal docente di fisica Manus Hayne utilizza il cosiddetto quantum resonant tunnelling nei semiconduttori composti, materiali comunemente usati in dispositivi quali LED, diodi laser e rilevatori infrarossi ma non nell'elettronica digitale, "feudo" del silicio.

Secondo i ricercatori d'Oltremanica le memorie UltraRAM sarebbero molto affidabili: vengono stimati tempi di conservazione superiori addirittura ai 1000 anni e i test di laboratorio hanno evidenziato che le UltraRAM sopportano più di 107 cicli program/erase senza evidenziare problemi.

Grazie al fatto di essere una RAM non volatile UltraRAM potrebbe memorizzare dati senza necessità di alimentazione pur conservando le prestazioni delle SDRAM odierne.

Inizialmente brevettata negli Stati Uniti, ulteriori brevetti sulla tecnologia UltraRAM sono attualmente in fase di registrazioni nei principali mercati di tutto il mondo.

Nel frattempo, gli inventori di UltraRAM sono già stati premiati nell'ambito di ICURe Exploit, un programma che l'agenzia britannica per l'innovazione promuove per aiutare i ricercatori a commercializzare le loro innovazioni. Dopo l'approvazione finale da parte degli esperti di ICURe la spinout company verrà formalmente fondata (sono già in corso discussioni con i potenziali investitori).

Samsung, Kioxia e Western Digital hanno anch'esse in progetto un'integrazione simile a quella proposta con UltraRAM puntando sulla tecnologia XL-FLASH per le future soluzioni di archiviazione enterprise e consumer.

Finora, però, nessuna azienda è stata in grado di realizzare un prodotto commerciale di successo.

Il meccanismo di caching sfruttato nella memoria flash è utilizzato già da tempo per migliorare le prestazioni degli hard disk e di unità più lente. Tutti gli attuali SSD hanno inoltre una cache aggiuntiva, di piccole dimensioni, ma molto veloce: da qui l'idea di unire tutto in un unico componente molto vicino al processore.