Unieuro: sconti per tutti con il taglio dell'IVA

La nota catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici, Unieuro, ha dato il via alla nuova iniziativa "Sconto IVA": dal 22 al 24 marzo chi acquisterà online uno dei tanti prodotti interessati dalla promozione primaverile potrà beneficiare di uno sconto pari al 18%, coincidente con lo scorporo dell'IVA.



Gli sconti Unieuro sono consultabili a questo indirizzo e, agendo sulla colonna di sinistra, è possibile impostare una serie di filtri per selezionare - ad esempio - solo gli smartphone, i notebook, i convertibili 2-in-1, i sistemi all-in-one e addirittura tre MacBook.



Prodotti come gli Apple iPhone e i nuovissimi Samsung S10 sono esclusi dall'iniziativa promozionale. Gli interessati potranno comunque trovare i dispositivi mobili di tutte le marche a prezzo scontato. Alcuni articoli, oltre che dello sconto IVA, possono beneficiare di un ulteriore taglio di prezzo.





Tutti i prezzi indicati in questa pagina non sono quelli finali: essi devono essere infatti stornati di un ulteriore 18%. Dopo aver selezionato l'articolo di proprio interesse e cliccato su, lo sconto apparirà chiaramente nel "carrello".Molto interessante il

Notevole la selezione di notebook e convertibili disponibile in questa pagina Per quanto riguarda gli, ilcon processore Intel Core i3 i3-7020U viene scontato a circa 450 euro.Come sempre, Unieuro offre ai clienti che ordinano dei prodotti scegliendo l'ecommerce la possibilità di azzerare le spese di spedizione scegliendo l'opzione per il ritiro in negozio. Basterà selezionare il negozio Unieuro più vicino.