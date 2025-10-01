Aruba Drive offre spazio illimitato per archiviare i propri file: ora in offerta a partire da 25€

Oltre allo spazio illimitato, c'è anche la garanzia che i propri dati siano conservati sul territorio italiano.
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 ott 2025
Aruba Drive offre spazio illimitato per archiviare i propri file: ora in offerta a partire da 25€

File, foto, documenti di lavoro, il più delle volte la loro gestione non è semplice, soprattutto se si opta per conservarli nella memoria interna del computer o su una chiavetta fisica esterna. Per riuscire non solo a gestire al meglio i propri file, ma conservarli anche in modo sicuro, la soluzione più idonea è affidarsi a un servizio di cloud storage solido, come quello offerto da Aruba.

Vai all’offerta di Aruba

aruba drive offerta 25 euro

Nello specifico, Aruba Drive offre uno spazio cloud dallo spazio illimitato, attraverso cui è possibile sincronizzare i dati tra più dispositivi diversi, come computer, smartphone e tablet, semplificando in questo modo la produttività di ogni utente. Il prodotto di Aruba è disponibile sia per uso personale che professionale, infatti le sue funzionalità consentono alle aziende di portare tutti i documenti più importanti in cloud in pochi clic e di rimanere connessi con i propri collaboratori 24 ore su 24. Inoltre, garantisce che tutti i dati siano conservati su territorio italiano all’interno di una rete di data center di proprietà di Aruba.

In questi giorni Aruba Drive è in offerta a partire da 25 euro per il primo anno, poi il piano si rinnoverà a 45 euro, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi. Il prezzo di 25 euro si riferisce al piano Aruba Drive Easy, che include 1 utenza, spazio illimitato e un priority traffic fino a 8 GB al giorno.

Gli altri due piani sono Aruba Drive Advanced e Aruba Drive Professional, al momento disponibili rispettivamente a 50 euro e 150 euro per il primo anno, poi al rinnovo 90 euro e 285 euro. Il piano Advanced offre in più strumenti di lavoro per organizzare al meglio le attività quotidiane e la sincronizzazione con le applicazioni per PC e smartphone, mentre il piano Professional raggiunge le 30 utenze e un priority traffic fino a 20 GB al giorno, proponendosi come la soluzione ideale per le aziende.

Vai all’offerta di Aruba
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Google Drive per desktop diventa una corazza contro i ransomware: l’AI protegge i tuoi file
Business

Google Drive per desktop diventa una corazza contro i ransomware: l’AI protegge i tuoi file
Spazio cloud più sicuro e privato: ecco la soluzione di TotalAV
Offerte

Spazio cloud più sicuro e privato: ecco la soluzione di TotalAV
E-commerce e sito professionale a partire da 1 € con IONOS: scopri come
Offerte

E-commerce e sito professionale a partire da 1 € con IONOS: scopri come
Total Drive: il tuo hard disk online con 80€ di sconto da attivare subito
Offerte

Total Drive: il tuo hard disk online con 80€ di sconto da attivare subito
Link copiato negli appunti