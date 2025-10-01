Aruba Drive offre spazio illimitato per archiviare i propri file: ora in offerta a partire da 25€

File, foto, documenti di lavoro, il più delle volte la loro gestione non è semplice, soprattutto se si opta per conservarli nella memoria interna del computer o su una chiavetta fisica esterna. Per riuscire non solo a gestire al meglio i propri file, ma conservarli anche in modo sicuro, la soluzione più idonea è affidarsi a un servizio di cloud storage solido, come quello offerto da Aruba.

Nello specifico, Aruba Drive offre uno spazio cloud dallo spazio illimitato, attraverso cui è possibile sincronizzare i dati tra più dispositivi diversi, come computer, smartphone e tablet, semplificando in questo modo la produttività di ogni utente. Il prodotto di Aruba è disponibile sia per uso personale che professionale, infatti le sue funzionalità consentono alle aziende di portare tutti i documenti più importanti in cloud in pochi clic e di rimanere connessi con i propri collaboratori 24 ore su 24. Inoltre, garantisce che tutti i dati siano conservati su territorio italiano all’interno di una rete di data center di proprietà di Aruba.

In questi giorni Aruba Drive è in offerta a partire da 25 euro per il primo anno, poi il piano si rinnoverà a 45 euro, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi. Il prezzo di 25 euro si riferisce al piano Aruba Drive Easy, che include 1 utenza, spazio illimitato e un priority traffic fino a 8 GB al giorno.

Gli altri due piani sono Aruba Drive Advanced e Aruba Drive Professional, al momento disponibili rispettivamente a 50 euro e 150 euro per il primo anno, poi al rinnovo 90 euro e 285 euro. Il piano Advanced offre in più strumenti di lavoro per organizzare al meglio le attività quotidiane e la sincronizzazione con le applicazioni per PC e smartphone, mentre il piano Professional raggiunge le 30 utenze e un priority traffic fino a 20 GB al giorno, proponendosi come la soluzione ideale per le aziende.