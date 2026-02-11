Aruba Hosting: fino al 60% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini

Febbraio è il mese giusto per quanti vogliono aprire un sito web o risparmiare sul rinnovo del proprio servizio hosting. In questi giorni, infatti, Aruba Hosting ha lanciato una Flash Promo che consente di riscattare il 60% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini utilizzando il codice promozionale FEBBRAIO26.
Il coupon scade il 18 febbraio ed è valido anche sui prodotti già scontati.
Di seguito alcuni esempi:
- Dominio con email: a partire da 0,40 euro per il primo anno invece di 0,99 euro (al rinnovo 16,49 euro all’anno)
- Hosting Easy Linux: a partire da 3,96 euro per il primo anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro all’anno)
- Hosting per WordPress: a partire da 4,76 euro per il primo anno invece di 11,90 euro (al rinnovo 49,99 euro all’anno)
- Hosting Gestito Smart per WordPress: a partire da 5,96 euro per il primo anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 79,00 euro all’anno)
- SuperSite Easy: a partire da 7,16 euro per il primo anno invece di 17,90 euro (al rinnovo 54,00 euro all’anno)
- SuperSite Professional: a partire da 7,96 euro per il primo anno invece di 19,90 euro (al rinnovo 109,00 euro all’anno)
- Hosting Gestito per WooCommerce: a partire da 31,96 euro per il primo anno invece di 79,90 euro (al rinnovo 249,00 euro all’anno)
- Aruba Drive Easy: a partire da 14,00 euro per il primo anno invece di 35,90 euro (al rinnovo 45,00 euro all’anno)
- Aruba Drive Advanced: a partire da 20,00 euro per il primo anno invece di 50,00 euro (al rinnovo 90,00 euro all’anno)
- Hyper Hosting Linux: a partire da 80,00 euro per il primo anno invece di 199,00 euro (al rinnovo 390,00 euro all’anno)
- Hyper Hosting Gestito per WordPress: a partire da 80,00 euro per il primo anno invece di 199 euro (al rinnovo 420,00 euro all’anno)
Infine, vi ricordiamo che la promozione è valida per tutti coloro effettuano un nuovo ordine su hosting.aruba.it entro le 23:59 di mercoledì 18 febbraio. Ogni utente può trasferire o registrare fino a 10 domini in promozione.
