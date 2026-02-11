Aruba Hosting: fino al 60% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini

Febbraio è il mese giusto per quanti vogliono aprire un sito web o risparmiare sul rinnovo del proprio servizio hosting. In questi giorni, infatti, Aruba Hosting ha lanciato una Flash Promo che consente di riscattare il 60% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini utilizzando il codice promozionale FEBBRAIO26.

Il coupon scade il 18 febbraio ed è valido anche sui prodotti già scontati.

Di seguito alcuni esempi:

Dominio con email: a partire da 0,40 euro per il primo anno invece di 0,99 euro (al rinnovo 16,49 euro all’anno)

per il primo anno invece di 0,99 euro (al rinnovo 16,49 euro all’anno) Hosting Easy Linux: a partire da 3,96 euro per il primo anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro all’anno)

per il primo anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro all’anno) Hosting per WordPress: a partire da 4,76 euro per il primo anno invece di 11,90 euro (al rinnovo 49,99 euro all’anno)

per il primo anno invece di 11,90 euro (al rinnovo 49,99 euro all’anno) Hosting Gestito Smart per WordPress : a partire da 5,96 euro per il primo anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 79,00 euro all’anno)

: a partire da 5,96 euro per il primo anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 79,00 euro all’anno) SuperSite Easy: a partire da 7,16 euro per il primo anno invece di 17,90 euro (al rinnovo 54,00 euro all’anno)

per il primo anno invece di 17,90 euro (al rinnovo 54,00 euro all’anno) SuperSite Professional: a partire da 7,96 euro per il primo anno invece di 19,90 euro (al rinnovo 109,00 euro all’anno)

per il primo anno invece di 19,90 euro (al rinnovo 109,00 euro all’anno) Hosting Gestito per WooCommerce: a partire da 31,96 euro per il primo anno invece di 79,90 euro (al rinnovo 249,00 euro all’anno)

per il primo anno invece di 79,90 euro (al rinnovo 249,00 euro all’anno) Aruba Drive Easy: a partire da 14,00 euro per il primo anno invece di 35,90 euro (al rinnovo 45,00 euro all’anno)

per il primo anno invece di 35,90 euro (al rinnovo 45,00 euro all’anno) Aruba Drive Advanced: a partire da 20,00 euro per il primo anno invece di 50,00 euro (al rinnovo 90,00 euro all’anno)

per il primo anno invece di 50,00 euro (al rinnovo 90,00 euro all’anno) Hyper Hosting Linux: a partire da 80,00 euro per il primo anno invece di 199,00 euro (al rinnovo 390,00 euro all’anno)

per il primo anno invece di 199,00 euro (al rinnovo 390,00 euro all’anno) Hyper Hosting Gestito per WordPress: a partire da 80,00 euro per il primo anno invece di 199 euro (al rinnovo 420,00 euro all’anno)

Infine, vi ricordiamo che la promozione è valida per tutti coloro effettuano un nuovo ordine su hosting.aruba.it entro le 23:59 di mercoledì 18 febbraio. Ogni utente può trasferire o registrare fino a 10 domini in promozione.