Asahi Linux arriva ufficialmente sui Mac M3: cosa funziona e cosa manca

Asahi Linux ha raggiunto un nuovo traguardo nel supporto ai Mac con Apple Silicon: il progetto ha integrato nell’installer il supporto ufficiale ai chip M3.

La compatibilità comprende MacBook e iMac equipaggiati con M3, M3 Pro e M3 Max e porta su questa generazione gran parte delle funzioni già disponibili sui modelli M1 e M2.

Webcam, microfoni, Wi-Fi, Bluetooth, USB fino a 10 Gb/s e decodifica video hardware, incluso AV1, sono già operativi. Restano però limitazioni importanti per la grafica 3D e per il Display Co-Processor (DCP), componente fondamentale per alcune funzioni dello schermo. Per questo Asahi Linux mantiene ancora l’installazione M3 nella modalità Expert.

Asahi Linux porta Linux sui Mac M3

Il risultato arriva dopo mesi di reverse engineering dell’hardware Apple. Il supporto non riguarda soltanto l’avvio del sistema: Asahi Linux ha dovuto adattare driver e componenti del kernel alle differenze introdotte con M3. La documentazione del progetto indica che il lavoro ha interessato componenti specifici del SoC e le variazioni introdotte da Apple nelle generazioni successive a M2.

Il supporto riguarda M3, M3 Pro e M3 Max su MacBook e iMac compatibili, ma non il Mac Studio con M3 Ultra. La distinzione è importante perché Asahi Linux considera separatamente ogni combinazione di SoC e dispositivo: anche quando il chip appartiene alla stessa famiglia, possono cambiare controller, periferiche e firmware. Gli sviluppatori hanno già dovuto affrontare modifiche come il passaggio da CD3217 ad ACE3 nei modelli M3 Pro e M3 Max, oltre a variazioni nelle interfacce firmware utilizzate dalla GPU e dal DCP.

La parte ancora più delicata riguarda la grafica. Asahi Linux avverte che l’accelerazione 3D non è attualmente abbastanza efficiente o performante per un utilizzo normale. La GPU M3 introduce infatti differenze rilevanti rispetto a quella dei chip precedenti, tra cui ray tracing hardware, mesh shader e modifiche all’Instruction Set Architecture. Anche il supporto completo al DCP non è ancora pronto. Di conseguenza la sospensione del sistema non funziona e, sui MacBook dotati della relativa uscita, la porta HDMI rimane disabilitata.

Restano limiti importanti per GPU e display

Lo stato attuale spiega perché l’installer richieda ancora la modalità Expert. Asahi Linux considera il supporto sufficientemente avanzato per essere provato, ma non ancora maturo per una distribuzione generalizzata. Gli sviluppatori puntano a eliminare questo requisito in prossimità della beta di Fedora Linux 45, a condizione che non emergano regressioni o problemi bloccanti. La documentazione ufficiale conferma inoltre che diverse funzioni M3 restano classificate come WIP, cioè in sviluppo attivo e non ancora pronte per un utilizzo più ampio.

Il lavoro sul display è particolarmente complesso perché il firmware DCP presenta interfacce specifiche e variazioni tra generazioni di macOS. Gli sviluppatori hanno già portato avanti il supporto per i nuovi ABI di M3 e stanno lavorando sull’integrazione con i driver grafici. Una parte del lavoro riguarda anche il formato Interchange, necessario per permettere alla GPU e al controller del display di condividere direttamente i framebuffer. Il progetto ha quindi già superato molti ostacoli hardware, ma la strada verso un supporto M3 completo richiede ancora interventi su grafica, display e gestione energetica.

Il risultato resta comunque significativo per un progetto che deve ricostruire il funzionamento di componenti proprietari senza disporre delle specifiche interne di Apple. Asahi Linux dimostra che una parte sempre più ampia dell’hardware Apple Silicon può essere utilizzata con Linux, ma il supporto M3 mostra anche dove rimangono i problemi più difficili. Per ora chi cerca un sistema affidabile per lavoro quotidiano dovrebbe considerare le limitazioni della GPU, della sospensione e dell’HDMI prima dell’installazione. Il progetto continuerà a pubblicare aggiornamenti man mano che i driver raggiungeranno uno stato più maturo.