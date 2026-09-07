Linux 7.3-rc2 porta numerose correzioni per driver, grafica, rete e filesystem

Linux 7.3-rc2 è stato rilasciato nelle scorse ore, accompagnato da un volume di correzioni superiore alle attese per una seconda release candidate.

Lo stesso Linus Torvalds ha segnalato direttamente l’anomalia, mentre il progetto Linux conferma che la serie 7.3 è ancora nella fase di pre-release destinata soprattutto a sviluppatori e tester.

La quantità di patch non indica però necessariamente un problema strutturale: in questa fase l’obiettivo principale è individuare regressioni e bug prima della versione stabile. Il calendario potrebbe comunque risentire del ritmo delle correzioni se il volume dovesse restare elevato nelle prossime settimane.

Linux 7.3-rc2 concentra numerosi fix

La maggior parte degli interventi riguarda i driver, seguiti da strumenti, filesystem, codice di rete e componenti del kernel. Tra le correzioni figurano modifiche a TCP, IPv6 e Bluetooth, oltre a interventi sul server SMB in kernel ksmbd.

Anche NTFS e XFS hanno ricevuto fix destinati a correggere comportamenti anomali e problemi di gestione delle risorse. La distribuzione delle patch è quindi molto ampia e non evidenzia un singolo sottosistema responsabile dell’aumento del lavoro. Il ramo di sviluppo resta quello principale gestito da Torvalds, dove le release candidate servono proprio a stabilizzare il codice prima del passaggio alla versione definitiva.

Un’area particolarmente attiva è il sottosistema grafico DRM, con correzioni per AMDGPU, Intel Xe, i915 e Nouveau. Gli interventi riguardano diversi aspetti della gestione delle GPU e dei display, compresi memoria virtuale, code di elaborazione, reset e retroilluminazione. Sono presenti anche fix destinati alle GPU NVIDIA Blackwell attraverso Nouveau, mentre il codice dma-buf ha ricevuto ulteriori correzioni. Il ramo BPF e i relativi self-test sono stati aggiornati insieme a componenti dedicati alla gestione della memoria, tra cui hugetlb, memcg, userfaultfd e secretmem. Anche ALSA ha ricevuto interventi per problemi di concorrenza e gestione energetica.

Una quota rilevante del lavoro riguarda inoltre gli strumenti di sviluppo, con particolare attenzione a sched_ext e ai test automatici. L’insieme delle modifiche conferma che la RC2 sta svolgendo soprattutto una funzione di stabilizzazione: invece di introdurre nuove caratteristiche, gli sviluppatori stanno correggendo interazioni problematiche tra componenti già entrati nel ramo 7.3. È una distinzione importante per valutare correttamente una release candidate, perché un numero elevato di patch non equivale automaticamente a una maggiore instabilità del kernel.

Il ciclo di sviluppo potrebbe richiedere più tempo

Torvalds ha definito il volume della RC2 insolitamente pesante per questa fase. Tra gli elementi che hanno contribuito al carico figura anche un contributo tardivo relativo a EDAC, ma il quadro complessivo comprende correzioni provenienti da numerosi sottosistemi.

Il maintainer non ha indicato un singolo problema capace di spiegare l’aumento delle patch. Se il ritmo dovesse diminuire con le prossime release candidate, il calendario potrebbe rientrare nella normale sequenza di sviluppo; in caso contrario, il ramo 7.3 potrebbe richiedere ulteriori settimane di stabilizzazione. Il progetto Linux sottolinea infatti che le RC seguono lo stato effettivo del codice e non una data di rilascio rigida.

Per gli utenti comuni, Linux 7.3-rc2 non rappresenta ancora un aggiornamento da installare come alternativa alle versioni stabili. Le release candidate sono rivolte soprattutto a chi può testare nuovo codice e segnalare regressioni su hardware e configurazioni differenti. Il ramo principale indica attualmente 7.3-rc2 come versione in sviluppo, mentre Linux 7.2.3 rimane il ramo stabile disponibile nell’archivio ufficiale.