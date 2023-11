Asciugacapelli professionale Rowenta quasi regalato su Amazon

La cornice del Black Friday 2023 è adatta non solo ai dispositivi tecnologici, ma anche a tutto ciò che serve per la casa o per la cura della persona. Oggi ad esempio su Amazon, attualmente il posto perfetto per fare affari del genere, si presenta un asciugacapelli professionale con prestazioni straordinarie. A produrlo è il celebre marchio Rowenta, che con la sua esperienza nel settore non poteva che stupire.

Si tratta di un prodotto molto ben elaborato che garantisce sempre un’asciugatura dei capelli ideale. Oltre al marchio e soprattutto alle caratteristiche, ecco il prezzo di vendita: lo sconto è del 13% per un prezzo di soli 34,99 €. Tutti gli utenti che acquisteranno questo asciugacapelli, potranno avere due anni di garanzia e anche la possibilità di restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

L’asciugacapelli che costa meno di 35 €, ecco le specifiche

Dotato di una potenza di 2200 W, questo asciugacapelli consente prestazioni da favola. L’Infini Pro di Rowenta Garantisce un asciugatura professionale con una lucentezza estrema, il tutto grazie al potente getto d’aria che arriva fino a 120 km all’ora.

L’utilizzo è semplice e ci sono 5 impostazioni diverse tra temperatura e velocità. Sono inclusi due concentratori ultra sottili per aumentare la precisione e un diffusore per rendere maggiore il volume naturale o i ricci perfettamente definiti.

Le caratteristiche tecniche di un qualsiasi asciugacapelli non sono di certo tante, ma quelle che ci sono possono ampiamente bastare in questo caso. Amazon consente a tutti di acquistare il prodotto Infini Pro di Rowenta a soli 34,99 € grazie al 13% di sconto.

Ordinandolo ora, sarà a casa vostra domani o al massimo dopodomani. Ricordiamo che nel caso in cui qualcosa non dovesse funzionare, avrete due anni di garanzia o tempo fino al 31 gennaio per restituirlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.