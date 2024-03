Ascolta la MUSICA di altissima qualità, le Beats Solo3 Wireless ORA in promo

La potenza del suono è da sempre targata Beats ed oggi le Solo3 sono in sconto su Amazon quasi a volerlo ricordare. Quelle che sono certamente tra le cuffie più amate di sempre e più iconiche in assoluto, possono essere vostre con un grande prezzo.

Fatte di materia materiali premium, prestazioni eccezionali e tanta autonomia, queste cuffie oggi costano il 35% in meno. Amazon propone infatti le Beats Solo3 con un prezzo di 149 €, comprensivi di due anni di garanzia e spedizione veloce.

Acquista subito le cuffie Beats Solo3 Wireless, il prezzo di Amazon è unico

All’interno di queste cuffie Beats Solo3 wireless c’è il nuovo chip Apple W1, utile per un accoppiamento più rapido al Bluetooth e per una maggiore stabilità. I cuscinetti sono morbidi e confortevoli ma quello che stupisce è la potenza del suono: ogni utente resta stupito di fronte alla profondità dei bassi e alla chiarezza dell’audio in generale. Da non dimenticare l’autonomia, in grado di portare il prodotto a 40 ore di ascolto.

La concorrenza può fare ben poco quando entra in campo un prodotto di Beats. In questo caso le Solo3 rappresentano un vero baluardo della categoria, uno dei migliori dispositivi mai realizzati. La tecnologia è al massimo delle sue possibilità all’interno di queste cuffie, equipaggiate per sorprendere. Il punto di forza è sicuramente il comfort, ma non è da tralasciare il suono, il vero motivo per cui bisogna acquistare queste Solo3.

Chiaramente se ci si mette anche il prezzo a far venire l’appetito, la situazione cambia: con il 35% di sconto costano oggi solo 149 €. Basta ordinarle adesso per riceverle entro un massimo di due giorni.