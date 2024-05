Aspirapolvere Dyson con accessori: il TOP scontato di 195€

Quando si parla di aspirapolvere, tra i migliori brand del mercato c’è ovviamente Dyson. Ai suoi elettrodomestici viene associato il concetto di top di gamma, valore che trova riscontro anche nei prezzi. Di tanto in tanto però è possibile approfittare di importanti sconti, come quello odierno di 195 euro (26%) sul Dyson V12 Detect Slim Absolute, il cui costo d’acquisto su eBay è quindi di 549 euro.

L’articolo è venduto da Dyson Official, quindi si può procedere in totale sicurezza. E la spedizione è compresa nel prezzo.

L’aspirapolvere top di gamma di Dyson è al minimo storico su eBay: risparmia subito 195€

Il cuore del V12 Detect Slim Absolute è il motore digitale Dyson Hyperdymium, che genera una potenza di aspirazione fino a 150 AirWatt, garantendo una pulizia profonda su qualsiasi tipologia di superficie. Che si tratti di moquette, pavimenti duri o tappeti pelosi, questo aspirapolvere rimuove anche lo sporco più ostinato.

Ma questo aspirapolvere Dyson non si limita alla semplice aspirazione. Grazie al sensore piezoelettrico, è in grado di adattare automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di superficie che si sta pulendo.

Un’altra innovazione di spicco è la spazzola Fluffy Optic. Dotata di un laser integrato, questa spazzola rivela le particelle di polvere invisibili all’occhio umano, garantendo una pulizia più accurata e profonda. Il display LCD integrato nell’aspirapolvere mostra in tempo reale la quantità di polvere aspirata, permettendovi di monitorare l’efficacia della pulizia.

Gli accessori inclusi nella confezione sono:

Spazzola Motorbar

Spazzola Fluffy Optic

Mini turbo spazzola anti-groviglio

Spazzola multifunzione

Bacchetta a lancia

Adattatore per angoli nascosti

Nonostante le sue elevate prestazioni, il V12 Detect Slim Absolute è un aspirapolvere leggero e maneggevole, con un peso di soli 2,2 kg. Quindi è ideale per pulire anche le zone più difficili da raggiungere, come sotto i mobili o le scale.

Infine, l’autonomia è di 60 minuti permette di pulire ampie superfici senza dover ricaricare frequentemente la batteria.